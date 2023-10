Pan 2023: medalhas inéditas e Time Brasil forte no Chile

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago de 2023 começaram oficialmente ontem. A competição é realizada a cada quatro anos e reúne atletas da América do Norte, Central e o Sul.

Confira alguns fatos sobre o torneio:

1- Medalhas feitas de cobre

Pela primeira vez todas as medalhas contam com o cobre como matéria prima, isto porque o Chile é referência na exploração desse minério, sendo o maior produtor do mundo de cobre. Além disso, elas foram 100% produzidas por artesãos chilenos.

Medalha Pan 2023 Imagem: Divulgação/Pan-Americano 2023

2- Fiu, o pássaro amigo

O mascote do Pan é inspirado na ave Tachuris rubrigastra, nativa da região centro-oeste da América do Sul e comum nas áreas com pântanos do Chile. O pássaro tem sete cores e além de representarem a diversidade das pessoas, significam força, perseverança, respeito, determinação, honestidade, companheirismo e paixão.

3- Time Brasil marcando presença

O Brasil tem a segunda maior delegação de sua história. São 633 atletas que disputaram 60 modalidades. O recorde do Time Brasil fica para a edição de 2007, que aconteceu no Brasil.

Pan-Americano 2023: Equipe feminina de ginástica artística do Brasil no Centro de Esportes Coletivos Imagem: Marina Ziehe/COB

4- Sem transmissão

É a primeira vez desde 1995 que os Jogos Pan-Americanos não têm transmissão em TV aberta ou fechada. A edição de Santiago está sendo transmitida pela Cazé TV e pelo Comitê Olímpico do Brasil, ambas pelo YouTube.

5 - Diferença de idades

Rayssa Leal é a atleta mais nova do Brasil, com 15 anos. Hussein Daruich (tiro esportivo), Maria Eduarda Alexandre (ginástica rítmica) e Raicca Ventura (skate park) se juntam a ela no time das adolescentes, com 16 anos.

Rayssa Leal com camisa do Brasil antes de etapa da WST Imagem: Divulgação/Rayssa Leal

Já, Renato Portela, do tiro esportivo, é o mais experiente do Time Brasil, com 60 anos. Seus companheiros de equipe Vladimir da Silveira (54) e Emerson Duarte (52) fecham o time dos mais velhos.

6 - Modalidades não-olímpicas

O Pan de Santiago contará com 11 modalidades não-olímpicas: beisebol, boliche, caratê, esqui aquático e wakeboard, patinação artística em rodas, patinação de velocidade inline, pelota basca, raquetebol, softbol e squash.

