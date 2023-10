Pan 2023: Brasil faz história no revezamento da natação; feminino é bronze

O revezamento 4x100 masculino do Brasil conquistou o ouro e fez história nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O time feminino também foi ao pódio ao levar o bronze.

O que aconteceu

A equipe masculina se tornou a maior vencedora da história da prova. São sete títulos consecutivos, desde a edição de Winnipeg, no Canadá, em 1999.

O Brasil foi para as águas com Guilherme Caribe, Marcelo Chierighini, Víctor Alcara e Felipe Ribeiro, e fechou a prova em 3mn13s51.

Estados Unidos, com 3min14s22 e Canadá, com 3min15s83 fecharam o pódio.

"Para mim, é um orgulho enorme ganhar mais um ouro para o Brasil. Esse foi o sétimo consecutivo. Está todo mundo de parabéns, mantivemos a tradição fantástica do Brasil", celebrou Marcelo Chierighini, ao Canal Olímpico do Brasil.

Bronze no feminino

Imagem: Satiro Sodré / CBDA

O time feminino também foi ao pódio ao conquistar a medalha de bronze, com 3min39s94. O ouro ficou com o Canadá, que fechou a prova em 3min37s75, e os Estados Unidos ficaram com a prata, com 3min38s42

O Brasil foi para a água com Ana Vieira, Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante e Celine Bispo.

