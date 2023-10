Palmeiras finaliza preparação para encarar o Coritiba neste domingo

Na manhã deste sábado, o Palmeiras foi a campo na Academia de Futebol e encerrou a preparação para o confronto contra o Coritiba, neste domingo às 18h30 (de Brasília). O duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no Couto Pereira, em Curitiba.

Comandado por Abel Ferreira, o elenco alviverde realizou um treino tático posicional seguido por um treino de finalizações.

A grande novidade do dia foi a confirmação da lesão de Gabriel Menino. O meia, que foi substituído aos 12 minutos do primeiro tempo do confronto contra o Atlético-MG, passou por exames que detectaram uma fratura no tornozelo direito. O jogador passará por cirurgia nos próximos dias e ficará em recuperação.

Atualmente, o Palmeiras é o quinto colocado do Brasileirão, com 44 pontos somados, e busca voltar ao G4 depois de quatro derrotas seguidas na Série A. O Coritiba, por outro lado, está na 19ª posição, com apenas 20 pontos somados.