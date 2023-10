Pablo Maia comemora mais um gol bonito em vitória do São Paulo: 'Fui feliz'

Pablo Maia comemorou mais um gol bonito marcado pelo São Paulo. Na vitória por 3 a 0 contra o Grêmio, hoje (21), pela 28ª rodada do Brasileirão, o jogador recebeu em profundidade, driblou o marcador e colocou na rede. Na saída de campo, ele disse que 'tem que aceitar' a fama de marcar gols bonitos.

O lance foi puxado por Alisson, que tocou para James Rodriguez. O colombiano enfiou para Maia, que deixou o marcador no chão e marcou o gol.

O feito encaminhou o triunfo do São Paulo, que tinha começado com gol de Michel Araújo e foi confirmado pouco antes do minuto final com o gol de Luciano.

O resultado afastou o São Paulo da zona perigosa do campeonato. Com 38 pontos, o time do Morumbi está em 10º lugar.

Tenho que aceitar isso [fama de marcar golaços]. Hoje, graças a Deus fui feliz para marcar mais um gol bonito e pude ajudar a equipe a sair com a vitória. Foi muito importante para a gente, vínhamos de uma derrota e agora temos um clássico pela frente. Vamos com mais confiança para fazer um excelente jogo, buscar a vitória e seguir subindo na tabela

Pablo Maia, jogador do São Paulo, ao Premiere