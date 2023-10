'Não é normal', diz Suárez sobre sequência negativa do Grêmio

Luís Suárez lamentou a derrota do Grêmio para o São Paulo, hoje (21), por 3 a 0, pela 28ª rodada do Brasileirão. Na saída de campo, o uruguaio disse que a sequência negativa do time gaúcho não pode ser encarada com naturalidade.

O Grêmio não vence há quatro jogos e perdeu os últimos três compromissos no Brasileirão. Dependendo da conclusão da rodada, a equipe pode deixar a zona de classificação para a próxima Libertadores.

A equipe de Renato Gaúcho venceu apenas um dos últimos sete compromissos.

Segundo o Pistolero, é necessário uma análise profunda e muito trabalho para reverter a situação. Suárez está suspenso do jogo seguinte, contra o Flamengo, em razão do terceiro amarelo.

Temos que falar internamente, corrigir muitas coisas. Não é normal. Contra o Paranaense [Athletico] poderíamos ter matado o jogo em uma jogada que perdi. O jogo mudou e perdemos. Hoje quando estava 1 a 0 não estávamos jogando muito bem, mas tivemos chances. Mas temos que trabalhar muito, não tem o que falar. Não é o momento de olhar e procurar quem está fazendo algo mal, é o grupo. Vamos focar nos próximos jogos se queremos ficar no G4

Luis Suárez, atacante do Grêmio, ao Premiere