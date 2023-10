Milan x Juventus: veja informações e onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Com a briga pela liderança do Campeonato Italiano acirrada, o Milan terá pela frente a Juventus, neste domingo, às 15h45 (de Brasília), pela nona rodada da competição. A bola rola no Estádio San Siro e terá transmissão do serviço de streaming STAR+.

Com 21 pontos, o Milan briga diretamente com a rival Inter de Milão pela liderança. Com 21 pontos, o time comandado por Stefano Pioli vai em busca de uma vitória para terminar a rodada na ponta da tabela.

Do outro lado, a Juventus quer entrar na briga pela liderança. Com 17 pontos, a equipe do técnico Massimiliano Allegri chega de três jogos invictos e busca um resultado positivo para se aproximar dos primeiros colocados e colocar fogo na disputa.

Confira os jogos da rodada:



Domingo



Roma x Monza



Bologna x Frosinone



Salernitana x Cagliari



Atalanta x Genoa



Milan x Juventus

Segunda-feira



Udinese x Lecce



Fiorentina x Empoli