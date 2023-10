Meses antes de Paris 2024, Rayssa Leal exalta conquista do Brasil no Pan e afirma: "Traz muita confiança para nós"

Neste sábado, o Time Brasil ganhou duas medalhas no skate street nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Rayssa Leal levou a primeira medalha de ouro do país no Pan, enquanto Pâmela Rosa ficou com a prata. Após o primeiro lugar no pódio, a "Fadinha" destacou a importância da conquista meses antes das Olimpíadas de Paris 2024.

"É muito importante. Traz muita confiança para nós brasileiras chegar em Paris com a cabeça erguida e forte. Eu e a Pampam (Pâmela Rosa), e a Gabi (Mazetto) provavelmente, vamos conseguir representar muito bem lá. Mas preferimos não pensar tanto em Paris agora, porque querendo ou não está um pouquinho longe, tem alguns campeonatos antes em que precisamos nos concentrar", declarou a skatista.

Rayssa Leal também explicou de onde vem a tranquilidade para disputar as provas com apenas 15 anos. A atleta levou a medalha de ouro com imensa tranquilidade. "A confiança vem do treino. Claro que (com o treinamento) a gente fica mais segura em jogar as manobras. A confiança vem da dedicação e depende muito dos treinos que fazemos na pista".

É OUROOOOOOOOOO ??@rayssaleal é campeã nos Jogos Pan-Americanos! Uma exibição espetacular na final e fechando muito bem com essa manobra ? ELA É DEMAISSSSSSSSSS pic.twitter.com/UupnnRIO9P ? Time Brasil (@timebrasil) October 21, 2023

Sobre a medalha de ouro, Rayssa disse que sabia que precisaria ter um diferencial em relação as outras competidoras para ficar no primeiro lugar. A atleta, porém, ressaltou que isso não é novidade.

"Todos os campeonatos são assim e esse não foi diferente. Eu tinha comentado com a minha mãe que eu não queria jogar nos obstáculos maiores porque eles eram bem grandes, não é algo que estamos acostumados. Mas ela me passou confiança e e segurança para eu jogar lá".

A skatista concluiu: "Fico feliz de poder representar a Seleção Brasileira e todos os povos brasileiros. Para mim é muito gratificante subir no pódio com outra brasileira (Pâmela Rosa). É sim um treinamento para a Olimpíada, o mesmo formato, a vibe assim, então para nós foi muito bom para pegar confiança".

Dicas da mãe e o que diferencia a Olimpíada das demais competições

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 geram muita expectativa, tanto para os torcedores como para os esportistas. Como atleta, Rayssa comentou a diferença entre as competições que disputa ao longo do ano e deu destaque para a parceria com toda a delegação da Seleção que vai para as Olimpíadas.

"A única coisa (diferente da Olímpiada) é que vai todo mundo da Seleção Brasileira, então é um time muito divertido, estamos sempre dando risada. Para mim, é como se eu estivesse brincando mesmo, em um parque de diversões. Com eles é bem mais fluído e a gente se diverte muito. Essa é a grande diferença. Estou muito feliz", disse.

A Fadinha ainda contou as dicas que recebeu da mãe neste sábado.

"(Ela falou) para ir com confiança, porque já tínhamos montado a estratégia antes da competição. Ela não pôde ficar na vila comigo, então estava há seis dias sem vê-la. Só estávamos matando a saudade mesmo, ela me passou confiança que outras pessoas não conseguem por ela ser minha mãe. Eu me senti bem mais segura e ela me ajudou bastante".