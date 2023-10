Mbappé perde o posto de jogador que mais vende camisas no PSG

As saídas de Messi e Neymar do PSG fizeram Kylian Mbappé manter o protagonismo na equipe, mas não o posto de jogador que mais vende camisas com o seu nome pelo clube neste mês.

O que aconteceu

O jogador francês foi ultrapassado por Kang-in Lee. O sul-coreano foi contratado pela equipe em julho deste ano, mas sofreu uma lesão após três jogos pela equipe.

A loja oficial do clube na Champs-Elysées confirmou ao jornal espanhol AS que a estrela em escanção vendeu mais camisas que o campeão mundial até o momento em outubro. Os números, no entanto, não foram revelados.

A demanda pelo jogador, segundo a loja informou, se dá em sua maioria por compras feitas por sul-coreanos que visitam o local.

Kang-in Lee de 22 anos assinou contrato até 2028. O clube parisiense desembolsou 22 milhões de euros.

Isso atrai muito a nossa torcida asiática. A chegada de Kang-In Lee também nos permitirá expandir na Coreia do Sul e em toda a Ásia. Ele é o primeiro grande jogador asiático a jogar pelo PSG. Obviamente, isso vai nos ajudar na região Sébastien Wasels, CEO do PSG, em agosto, sobre a expansão do mercado asiático.

Neste sábado, contra o Strasbourg, no Parc des Princes, Kang-In Lee poderá ser titular. A partida acontece às 12h, e é valida pela 9ª rodada do Campeonato Francês.