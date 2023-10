Maycon surpreende Mano e faz Corinthians pensar na permanência em 2024

O técnico Mano Menezes está contente com o desempenho recente de Maycon, e o Corinthians já começa a pensar na permanência do meio-campista em 2024.

O que aconteceu

Ao ser contratado pelo Corinthians, Mano analisou os jogos recentes e viu um desempenho discreto de Maycon, de 26 anos. O volante já havia sido comandado pelo treinador.

Mano entendeu, porém, que bem treinado e em um novo jeito de jogar, Maycon poderia se destacar. E foi o que ocorreu, no entendimento da comissão técnica.

O técnico acredita que, na somatória dos jogos contra São Paulo, Fortaleza, Fluminense e São Paulo, Maycon foi um dos principais nomes.

No empate em 3 a 3 com o Fluminense, Maycon brilhou com duas assistências para Yuri Alberto. Ele deve continuar no time titular.

E o futuro?

Ele está emprestado pelo Shakhtar Donetsk (UCR) até 31 de dezembro e ainda não foi procurado para renovar. O Corinthians, porém, começa a pensar na permanência do meio-campista, apesar do impasse com a eleição no dia 25 de novembro.

A ideia do presidente Duilio Monteiro Alves e do gerente Alessandro Nunes é consultar o Shakhtar para saber o que é necessário para o jogador ficar, seja em novo empréstimo ou em definitivo. O novo mandatário, então, já teria as informações suficientes para tomar a decisão. Duilio apoia André Negão, candidato da situação. Augusto Melo é o nome da oposição.

O Corinthians tem preferência de compra de Maycon, mas não há no contrato um valor definido para a venda. O Timão precisaria negociar uma quantia com os ucranianos, que não gostam da ideia da prorrogação do empréstimo.

Canal do Corinthians

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.