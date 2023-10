Maycon é o líder de assistências do Corinthians no segundo semestre deste ano; veja números

Na última quinta-feira, Corinthians e Fluminense empataram em 3 a 3, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Além de Yuri Alberto, que marcou dois gols, Maycon foi um dos destaques do Timão. O volante distribuiu duas assistências e, com isso, se tornou o líder do quesito na equipe no segundo semestre deste ano, segundo dados do Sofascore.

De julho até este final de outubro, Maycon esteve em campo em 24 oportunidades com a camisa do Alvinegro paulista - sendo que, em 18 deles, começou como titular. Com os dois passes para gol diante do Flu, o camisa sete corintiano chegou a quatro assistências.

Além de se destacar na criação de jogadas, o volante do Corinthians também gosta de balançar as redes. Até o momento, o atleta marcou três gols, somando sete participações em gols. O jogador vem conseguindo boas atuações, principalmente sob o comando do técnico Mano Menezes.

Maycon pelo @Corinthians no 2° semestre de 2023: ??24 jogos (18 titular)

??3 gols

??4 assistências (1º do time!)

?16 chutes (10 no gol!)

?12 passes decisivos

?87% acerto no passe (!)

?65% acerto no drible (!)

?103 bolas recuperadas (1º do time!)

?Nota Sofascore 6.84 ?? pic.twitter.com/2jjvXnC0FE ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) October 20, 2023

Maycon também finalizou 16 vezes, sendo que 10 desses chutes foram em direção ao gol adversário. O meio-campista ainda distribuiu 12 passes decisivos e tem uma média de 87% de acerto no passe e completou 65% dos dribles que tentou até aqui.

Como um volante de marcação, o jogador também não fica para trás. Ainda de acordo com a plataforma de estatísticas, Maycon é o jogador que também mais recuperou bolas entre os atletas do Timão. Foram 103 bolas recuperadas neste segundo semestre.

O próximo desafio do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro acontece já neste domingo. O Alvinegro enfrenta o América-MG, às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do torneio nacional. Maycon, porém, será desfalque para Mano Menezes. O volante estava pendurado e recebeu terceiro cartão amarelo durante o empate diante do Fluminense.