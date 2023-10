Mais próximas que nunca: Rayssa e Pâmela dividem quarto (e bagunça) no Pan

Do UOL, em Santiago (CHI)

Rayssa Leal e Pâmela Rosa não estão unidas apenas na dobradinha do pódio de hoje, no skate street, com ouro e prata, respectivamente. As atletas dividem o mesmo quarto na Vila dos Jogos Pan-Americanos de Santiago e foi a primeira vez que isso aconteceu. Tal fato fortaleceu ainda mais a amizade das atletas brasileiras, que caminharão juntas rumo às Olimpíadas de Paris-2024.

"É uma bagunça", brincou Rayssa Leal. "Na verdade, está sendo muito divertido, tipo, todos os dias a gente faz tudo junto, menos ir no banheiro, né? Dormir e orar, acordar, se arrumar, ir tomar café… Tudo sempre juntas. É muito verdadeiro, então estou bem feliz", concluiu Rayssa Leal.

A medalha de ouro foi um grande presente à Rayssa Leal, que nunca tinha participado da competição. Apesar disso, um dos maiores aprendizados e conquistas que a atleta de 15 anos destacou neste Pan foi a consolidação da parceria com Pâmela, ou Pam Pam, como a jovem fala.

"Eu me aproximei bem mais da Pam Pam agora, isso foi importante. Foi muito bom para a gente voltar aquela amizade forte que a gente tinha antes", destacou a campeã de hoje.

Pâmela Rosa e Rayssa Leal no pódio do skate do Pan-Americano 2023 Imagem: Alexandre Loureiro/COB

Durante a competição realizada no fim da manhã de hoje, as duas trocaram ideias e risadas enquanto não estavam na pista. No fim, Rayssa procurou a amiga para partirem juntas - e de brilho labial - ao pódio.

Pâmela também celebrou a convivência intensa com Rayssa durante os Jogos e destacou o fato como um dos principais pontos para a conquista de ambas. A medalhista de prata falou ao UOL que skate é o último assunto entre as amigas, que gostam mesmo de espairecer a cabeça com outros temas.

"A gente só fala da vida, manobras é só na disputa mesmo. No quarto, a gente vai se divertindo, brincando, jogando, fazendo o que a gente pode para se distrair. Dividir o mesmo quarto é diferente, porque eu sempre estou acostumada a ficar com o empresário e ela com a mãe. É novidade, mas acho que desta maneira, uma pôde ajudar a outra e somar para esse medalhão que a gente conseguiu", comentou.

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.

CANAL RUMO ÀS OLIMPÍADAS NO WHATSAPP

Se você gosta de esporte olímpico, entre no canal de WhatsApp para receber notícias, memes e enquetes sobre todas as modalidades. É só clicar aqui.