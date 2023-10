Lucas Rabello ganha medalha de ouro para o Brasil no skate street dos Jogos Pan-Americanos

O Brasil segue faturando medalhas neste sábado de Jogos Pan-Americanos de Santiago. Dessa vez, foi a vez de Lucas Rabelo ganhar ouro no skate street, o terceiro pódio brasileiro na modalidade só hoje.

Mais cedo, as skatistas Rayssa Leal e Pâmela Rosa, na categoria feminina, foram ouro e prata, e agora, o Brasil fatura mais um primeiro lugar. O atleta foi líder da prova com nota total 264.45 pontos, seguido pelo peruano Angelo Caro, prata com 256.80, e pelo colombiano Jhancarlos González, bronze fazendo 247.82.

MAIS UM OURO NO SKATE! ? Lucas Rabelo conquista o segundo ouro do Time Brasil no Skate Street nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023! ?? O skatista faz 264.65 pontos na final e coloca o Brasil mais uma vez no topo do pódio! ?? ??: https://t.co/b3cm40HRRs

?:... pic.twitter.com/S7Ui89TqJc ? Time Brasil (@timebrasil) October 21, 2023

Lucas Rabelo rompeu o ligamento do joelho em maio de 2022 e precisou passar por cirurgia, voltando apenas no começo desse ano. Mesmo com pouco tempo até o Pan de Santiago, o skatista conseguiu fazer uma prova de gala e escrever seu nome na história.

Atualmente, o Brasil é o segundo colocado no quadro de medalhas com oito pódios faturados até aqui nos Jogos Pan-Americanos e três medalhas de ouro (Rayssa Leal, Guilherme Costa e Lucas Rabelo). Os Estados Unidos lideram o quesito com o mesmo número de primeiros lugares, mas ficando à frente pelo desempate nas pratas.