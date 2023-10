Lima se coloca à disposição de Diniz no Fluminense: "Não tenho posição preferida"

O Fluminense ficou no empate com o Corinthians em 3 a 3, na última quinta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do Tricolor na partida foi o meia Lima, que marcou duas vezes contra o Timão.

O meio-campista afirmou que não tem posição preferida para jogar, e que está pronto para receber as oportunidades do técnico Fernando Diniz, seja como elas vierem.

"O Diniz me conhece bem. Não tenho posição preferida. É uma chance de ser titular. Estou sempre a disposição", disse o camisa 45.

Dois GOLAÇOS de Lima e outro de Jhon Arias! Reveja os gols do #TimeDeGuerreiros no empate com o Corinthians! pic.twitter.com/eOST5bdAO6 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 20, 2023

O Fluminense volta a campo neste domingo, contra o Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. O Tricolor das Laranjeiras precisa somar pontos para voltar às primeiras colocações do Brasileirão: atualmente, o time de Diniz ocupa a nona colocação com 42 pontos.