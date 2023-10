Lautaro Martínez marca, Inter de Milão vence Torino e dorme na liderança do Campeonato Italiano

Neste sábado, em compromisso válido pela nona rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão visitou o Torino. Os visitantes venceram por 3 a 0, em partida que ocorreu no Stadio Olimpico Grande Torino. Os gols foram feitos por Thuram, Lautaro Martínez e Calhanoglu, de pênalti.

O resultado foi ótimo para a Internazionale, que chegou aos 22 pontos, retomou a liderança da competição e dorme no topo da tabela, ultrapassando o Milan - a equipe joga neste domingo, contra a Juventus. Caso os rivais percam, a Inter termina a rodada na primeira posição. A vitória dá confiança para os 'nerazzurri', que vinham de empate com o Bologna.

Já o Torino vai para o seu quarto jogo consecutivo sem saber o que é vencer. Foram dois empates e duas derrotas nas últimas quatro partidas. A equipe fica na 14ª colocação, com nove pontos, e ainda pode perder posições caso o Genoa supere a Atalanta neste domingo.

Agora, a Inter de Milão foca nas competições europeias. Pela terceira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões, a Internazionale recebe o RB Leipzig. A partida acontece nesta terça-feira, às 13h45 (de Brasília), no Giuseppe Meazza, em Milão.

O Torino, por outro lado, não disputa nenhum torneio europeu e retorna a campo apenas no próximo domingo, pela décima rodada da Serie A Tim. O clube de Turim viaja para enfrentar o Lecce no próximo sábado, às 13 horas, no Stadio Comunale Via del Mare.

O jogo entre Internazionale e Torino

Após 20 minutos de partida, quem criava mais era a Internazionale. Os visitantes tentavam colocar velocidade em seus ataques para abrir o marcador, enquanto o Torino tentava cadenciar mais o jogo. Thuram e Lautaro tiveram oportunidades, mas não converteram.

Com 34 minutos, o Torino teve a melhor chance do jogo para inaugurar o marcador. Vlasic adentrou a grande área pelo lado direito e finalizou ao gol, mas o goleiro Sommer fez bela defesa para evitar o primeiro gol do confronto.

No fim da primeira etapa, o Torino chegou com perigo novamente, exigindo mais uma boa defesa do goleiro Sommer. A Inter de Milão perdeu um pouco de sua força e quem cresceu na partida foi a equipe mandante, criando mais chances de gol para abrir o placar.

Aos 13 minutos, porém, quem marcou o primeiro gol foi a Inter de Milão. Dumfries, que entrou no segundo tempo, apareceu sozinho pelo lado direito e cruzou rasteiro na grande área. Livre de marcação, Thuram finalizou rasteiro. A bola ainda desviou na zaga dos mandantes antes de acabar no fundo das redes.

Com 21 minutos, os visitantes ampliaram o marcador. A Inter cobrou escanteio no primeiro pau e Acerbi se desmarcou. O italiano deu uma casquinha para trás e Lautaro Martínez, dentro da pequena área, se jogou na bola e cabeceou para o gol, fazendo 2 a 0. Já nos acréscimos, Calhanoglu ainda marcou o terceiro, de pênalti.

Napoli vence Verona com dois de Kvaratskhelia

Na manhã deste sábado, o Napoli bateu o Verona por 3 a 1, fora de casa, pela abertura da nona rodada da Serie A Tim. Politano abriu o marcador para os visitantes e Kvaratskhelia marcou dois para fechar a vitória napolitana. Lazovic ainda diminuiu para os donos da casa.

O resultado levou o Napoli aos 17 pontos, subindo para a quinta colocação na tabela do Italiano. A equipe do técnico Rudi García retoma o caminho das vitórias após perder, na última rodada, para a Fiorentina. O Verona, por sua vez, manteve os oito pontos e segue próximo da zona de rebaixamento do torneio.