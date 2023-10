Juventude empata com o Londrina e vê diferença aumentar para o vice-líder da Série B

Neste sábado, Juventude e Londrina empataram em 2 a 2, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 33ª rodada da Série B do Brasileirão. Os donos da casa estiveram atrás do placar por duas vezes durante o jogo, desperdiçaram pênalti e saíram com o empate.

Com o resultado, o Juventude é o terceiro colocado, com 56 pontos, três a menos que o vice-líder Atlético-GO, que venceu na rodada. Já o Londrina é o penúltimo colocado, com 26 pontos e fica em situação complicada na competição.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo, pela 34ª rodada da Série B. Às 18h30 (de Brasília), o Londrina enfrenta o CRB, no Estádio do Café. Às 19h, o Juventude visita o líder Vitória, no Barradão.

54/2º | Juventude 2×2 Londrina | #JUVxLON Final de jogo no Alfredo Jaconi. Com gols de Jean Irmer e Gabriel Taliari, ficamos no empate diante do Londrina e seguimos no G4 do @BrasileiraoB VAMOS JUNTOS PELEAR PELO ACESSO! ?Arthur Dallegrave/ECJuventude pic.twitter.com/XUNKr3uBNT ? E.C. Juventude (@ECJuventude) October 21, 2023

Os primeiros minutos de jogo foram muito movimentados e, precisando de um bom resultado para seguir vivo na briga contra o rebaixamento, foi o Londrina que abriu o placar. Aos 10 minutos, Ariel recebeu com espaço na intermediária, avançou para a entrada da área e finalizou. O atacante contou com desvio no caminho para tirar o goleiro da jogada e fazer o primeiro dos visitantes.

O Juventude não se abalou e passou a ter o domínio do jogo. Com a mudança de postura e o apoio da torcida, os donos da casa chegaram ao empate aos 30 minutos. Em cobrança de escanteio, Nenê levantou a bola na primeira trave e Jean Irmer desviou de cabeça para deixar tudo igual.

Apenas cinco minutos depois, Iago Dias colocou o Londrina na frente de novo. Em rápido contra-ataque dos visitantes, o atacante ficou cara a cara com o goleiro adversário e finalizou rasteiro. Thiago Couto chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

No segundo tempo, o Juventude teve a chance do empate aos 13 minutos em pênalti marcado. Nenê cobrou no canto, mas Neneca acertou o lado e fez a defesa. Aos 28 minutos, novo pênalti para os donos da casa. Dessa vez, Gabriel Taliari foi para a cobrança e chutou no meio do gol para deixar tudo igual.