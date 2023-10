José Gabriel leva bronze no ciclismo mountain bike e conquista primeira medalha do Brasil no Pan de Santiago

Na manhã deste sábado, o Time Brasil conquistou sua primeira medalha nos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago, capital do Chile. José Gabriel terminou em terceiro lugar e levou a medalha de bronze na modalidade do ciclismo mountain bike.

O brasileiro completou a prova cross-country Olímpico masculino em 1h20min13s, conquistando a medalha de bronze para o Brasil. A prova aconteceu em circuito do Club Deportivo Universidad Catolica.

O canadense Gunnar Holmgren terminou na primeira posição e conquistou a medalha de ouro, enquanto o chileno Martin Kossmann foi o segundo colocado e ficou com a prata. O outro representante brasileiro na prova, Ulan Galinski, terminou na quarta colocação.

A PRIMEIRA MEDALHA DO BRASIL EM SANTIAGO 2023! ??? José Gabriel conquista a medalha de bronze no Ciclismo Mountain Bike ? nos Jogos Pan-Americanos! O brasileiro completa a prova Cross-Country Olímpico Masculino em 1:20:13 ??. A PRIMEIRA DE MUITAS! ? ?:... pic.twitter.com/DLv5h2o4sP ? Time Brasil (@timebrasil) October 21, 2023

Esta é a quinta medalha do Brasil no ciclismo mountain bike na história do Pan. Com a conquista, agora o país possui três pratas e dois bronzes (quatro no masculino e um no feminino).

A 19ª edição dos Jogos Pan-Americanos começou na última sexta-feira, 20 de outubro, e vai até o próximo dia 5 de novembro.