José Gabriel é bronze no ciclismo e conquista a 1ª medalha do Brasil no Pan

A primeira medalha do Brasil nos Jogos Pan-americanos 2023 é de José Gabriel. O atleta de 28 anos ficou com o terceiro lugar na prova de Mountain Bike Cross Country e garantiu o bronze logo na primeira prova que valia medalha no Pan.

O que aconteceu

Gunnar Holmgreen, do Canadá, e Vidaurre Kossman, do Chile, ficaram com o ouro e a prata, respectivamente. O canadense completou a prova com o tempo de 1h17min59s, enquanto o chileno fez o tempo de 1h18min52s.

Ulan Bastos, mais um representante brasileiro na prova, ficou com o quarto lugar. Os tempos dos brasileiros foram muito próximos: José Gabriel fez 1h20min13s, enquanto Ulan Bastos ficou apenas 18s atrás.

José Gabriel brigou pela liderança e terminou a primeira volta em segundo lugar, atrás de Vidaurre Kossman. A partir da segunda volta, a briga pelo ouro ficou apenas entre Holmgreen e Kossman, que se alternaram na liderança até o fim - foram sete voltas no total.

Ulan Bastos se manteve no top-10 durante toda a prova; ele alcançou o quarto lugar na quarta volta.

O Brasil tem chances de medalha também no feminino da prova de Mountain Bike Cross Country, com Karen Olimpio e Raiza Henrique.

