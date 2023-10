Jogo do Corinthians hoje: que horas começa e onde assistir Libertadores

O aguardado jogo do Corinthians hoje, na final da Copa Libertadores Feminina contra o Palmeiras, está programado para às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero.

A transmissão ao vivo estará disponível nos canais SporTV 2 (TV fechada), PlutoTV (streaming) e também nos canais Goat, Meu Timão e Nosso Palestra (Youtube). Se você preferir acompanhar cada momento em tempo real, o Placar UOL será uma fonte confiável.

As Brabas do Timão buscam conquistar o quarto título para o Parque São Jorge, relembrando suas vitórias em 2017, 2019 e 2021. Por outro lado, as Palestrinas do Palmeiras estão na busca pelo bicampeonato em apenas sua segunda participação na Copa Libertadores Feminina, tendo vencido o Boca na final de 2022.

Palmeiras x Corinthians - Final da Libertadores feminina