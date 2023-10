James se diz acolhido pelo São Paulo e não se incomoda com longo período na reserva: "Quero ajudar"

O meio-campista James Rodríguez comandou a vitória do São Paulo sobre o Grêmio neste sábado, por 3 a 0, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Com duas assistências, o colombiano foi fundamental para o resultado, que afastou a equipe da zona de rebaixamento da competição.

Após a partida, o jogador falou sobre a atuação e se disse acolhido pelo elenco tricolor. Ele precisou de um longo período para se adaptar ao novo país e amargou o banco de reservas por bastante tempo, mas não se incomoda com os poucos minutos recebidos no início da sua passagem.

"Eu acho que foi um bom jogo, não só o meu, mas do time como um todo. Isso dá muita confiança para os jogos que temos pela frente. Eu quero ajudar, é normal você precisar se adaptar quando chega a um país novo, já foram quase dois meses e meio. Estou tentando ajudar o time para fazer coisas boas, como fiz hoje", disse James.

"Estou feliz aqui, me sinto acolhido desde o primeiro dia. Os caras aqui são muito gente boa, então fico feliz por isso. O ambiente é muito bom dentro e fora do campo. Eu cheguei em um time que estava feito já, é normal, sou um cara que gosto de trabalhar muito", acrescentou.

Ainda sem marcar nenhum gol, James já concedeu seis assistências pelo São Paulo. Desta forma, ele ajudou o time a subir para o décimo lugar do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos ganhos, a oito da degola.

Mais distante do Z4, o São Paulo enfrenta nada mais nada menos do que o Palmeiras em seu próximo compromisso. O Choque-Rei acontece na quarta-feira, a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Brasileirão.