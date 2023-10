Internacional x Santos: veja prováveis escalações e informações do jogo pelo Campeonato Brasileiro

Após ter a reação no Campeonato Brasileiro freada, o Santos volta a campo na tarde deste domingo (22). Pela 28ª rodada da competição, o Peixe visita o Internacional, às 16 horas (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

O Alvinegro Praiano sofreu na última quinta-feira a primeira derrota sob o comando do técnico Marcelo Fernandes, que somava 100% de aproveitamento à frente da equipe. O time foi derrotado por 3 a 1 pelo Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

Com isso, o clube continua na zona do rebaixamento, com 30 pontos. No entanto, uma vitória no confronto direto faz o Santos deixar o Z4. Isso porque, mesmo que os demais rivais da parte de baixo da tabela também vençam, o triunfo é o suficiente para o Peixe ultrapassar o próprio adversário gaúcho.

Para o embate diante do Inter, entretanto, Marcelo Fernandes não terá três peças importantes: o goleiro João Paulo, o volante Jean Lucas e o atacante Soteldo. Enquanto os dois primeiros estão suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo no revés para o Massa Bruta, o venezuelano foi punido com mais um jogo de suspensão após ser expulso por xingar o árbitro na derrota para o América-MG no dia 3 de setembro.

Em contrapartida, o comandante santista conta com o retorno do volante Tomás Rincón, que cumpriu suspensão na rodada passada e deve ser titular. Camacho, suspenso no último duelo, fica à disposição novamente.

Internacional com retornos importantes para enfrentar o Santos

Por sua vez, o Colorado também chega para o duelo de um resultado ruim ? foi superado pelo Bahia, por 1 a 0, em Salvador. Assim, a equipe ainda corre risco de entrar na zona da degola, com 32 unidades, e precisa vencer se quiser seguir sonhando com vaga no G6.

O técnico Eduardo Coudet tem como baixa certa o atacante Lucca, expulso no último compromisso. Além dele, Luiz Adriano, Dalbert e Hugo Mallo saíram com problemas do jogo diante do Tricolor de Aço e podem ser ausência. Outro que deixou o campo com dores no embate foi Gabriel. No entanto, o volante não preocupa e deve ir a campo neste domingo.

Por outro lado, o comandante colorado conta com retornos de peso. Rochet (Uruguai), Johnny (Estados Unidos), Aránguiz (Chile) e Valencia (Equador) voltam após defenderem suas respectivas seleções na data Fifa. Já Renê, Igor Gomes e Nico Hernández voltarão a ser relacionados depois de cumprirem suspensão ? o centroavante equatoriano também estava interditado de atuar por conta do terceiro amarelo recebido no Gre-Nal passado.

No encontro do primeiro turno, válido pela nona rodada, Santos e Internacional empataram por 1 a 1, na Vila Belmiro. Luiz Adriano abriu o placar para os gaúchos logo aos três do primeiro tempo, mas Lucas Lima deixou tudo igual cerca de nove minutos depois, em cobrança de falta batida com categoria.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL X SANTOS

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: 22 de outubro de 2023, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa-PR)

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Johnny e Aránguiz; Alan Patrick; Mauricio e Wanderson; Valencia



Técnico: Eduardo Coudet

SANTOS: Vladimir; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Dodi (Rodrigo Fernández ou Nonato), Lucas Lima e Kevyson; Maxi Silvera e Marcos Leonardo



Técnico: Marcelo Fernandes