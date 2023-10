Ingrid chora após 4º lugar no Pan: 'Parece que a medalha nunca vai sair'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Ingrid Oliveira desabafou após o quarto lugar nos saltos ornamentais, na noite de hoje (21), nos Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago. A atleta falou sobre os obstáculos de 2023 e chorou durante entrevista à "CazéTV".

Levantar minha cabeça. Eu fico triste porque é a segunda vez em quarto lugar. Parece que a medalha nunca vai sair, mas eu sei que tudo tem um propósito Ingrid

O que aconteceu

A brasileira teve nota 326.40, atrás das mexicanas Gabriela Agundez (361.55), em primeiro, Alejandra Orozco (340.80), em segundo, e da canadense Caeli Mckay (335.65), que ficou com o bronze.

Após a prova, Ingrid fez um balanço do ano e lembrou as dificuldades que enfrentou.

Ela não conseguiu segurar a emoção e chorou durante a entrevista, lamentando ter batido na trave novamente na briga pelo pódio.

No ano passado, a brasileira ficou na quarta colocação na plataforma de 10m dos saltos ornamentais no Mundial de Esportes Aquáticos, em Budapeste, na Hungria

"Ano foi bem difícil. Quem acompanha de perto sabe. Os médicos do Maria Lenk, meu técnico, meus colegas de equipe, a confederação sabem que não foi fácil. Foi um ano bem conturbado. Eu recuperava de uma lesão e vinha outra, e aí tinha a questão da depressão, que venho tratando desde o ano passado. Eram várias pedrinhas no caminho que eu tentava driblar, mas sempre com foco maior. O objetivo maior do ano eu consegui cumprir, mas sabia que poderia conseguir uma medalha aqui no individual", disse, à "CazéTV".

"E também no sincronizado, vamos lutar por ela. Apesar de tudo, o ano foi bom. Serve de aprendizado, de lições. Levantar minha cabeça... Eu fico triste porque é a segunda vez em quarto lugar. Parece que a medalha nunca vai sair, mas eu sei que tudo tem um propósito", completou.

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.

CANAL RUMO ÀS OLIMPÍADAS NO WHATSAPP

Se você gosta de esporte olímpico, entre no canal de WhatsApp para receber notícias, memes e enquetes sobre todas as modalidades. É só clicar aqui.