Indicado ao Puskas marca golaço, e Botafogo-SP bate o Novorizontino pela Série B

Indicado ao prêmio Puskas, o volante Guilherme Madruga marcou um gol do meio-campo para ajudar o Botafogo-SP a bater o Novorizontino por 2 a 0, pela 33ª rodada da Série B. A partida aconteceu neste sábado, no Estádio Santa Cruz.

No primeiro turno, o meia marcou de bicicleta de fora da área. Curiosamente, o adversário no primeiro turno da segunda divisão foi o mesmo.

Com o resultado, o time de Ribeirão Preto está na 12ª colocação, com 43 pontos. Já os comandados de Eduardo Batista ocupam a sétima posição, com 53.

15? - 2T ?? - BFSA 2 x 0 NOV Guilherme Madruga recebe de Tárik e do meio de campo vê o goleiro Jordi adiantado e manda direto para o gol. Um golaço!???? O Botafogo amplia: 2 a 0. Vai, Fogão!???? pic.twitter.com/qXXzm4rMPt ? Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) October 21, 2023

Outro jogo desta rodada da Série B foi o confronto entre CRB e Criciúma. No Estádio Rei Pelé, os visitantes triunfaram por 1 a 0, com gol de Claudio Coelho.

Em decorrência da vitória, o Tigre subiu para a sexta colocação, com 54 pontos. Ao passo que os mandantes estão na décima posição, com 49.