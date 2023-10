Ídolos do Palmeiras, Dudu e Fernando Prass acompanham final do Brasileiro sub-17

Neste sábado, o Palmeiras encarou o São Paulo pela grande decisão do Campeonato Brasileiro sub-17 na Arena Barueri e venceu por 3 a 0, com três gols de Estêvão. Nas arquibancadas do estádio estavam dois dos maiores ídolos recentes do Palmeiras: Fernando Prass e Dudu.

O ex-goleiro acompanhou o jogo ao lado do atual ponta palmeirense, que segue em recuperação após romper o ligamento cruzado anterior e sofrer uma lesão no menisco do joelho direito. Após passar por cirurgia, Dudu está em processo de recuperação que pode durar até um ano.

A lesão de Dudu aconteceu no dia 27 de agosto, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, durante a vitória por 1 a 0 do Palmeiras contra o Vasco no Allianz Parque.

Das arquibancadas da Arena Barueri, Dudu e Prass viram o Palmeiras conquistar o tricampeonato brasileiro na categoria sub-17 e o segundo título consecutivo.