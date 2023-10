Haaland e Álvarez marcam e Manchester City bate o Brighton pelo Campeonato Inglês

Na manhã deste sábado, o Manchester City recebeu o Brighton em compromisso válido pela nona rodada da Premier League. Os Citizens sofraram no fim, venceram os adversários por 2 a 1, em partida que aconteceu no Ettihad Stadium, em Manchester. Os gols foram marcados por Álvarez e Haaland, enquanto Ansu Fati diminuiu para os visitantes.

Com o resultado, o Manchester City retoma o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas no campeonato. A equipe chega aos 21 pontos e assume, momentaneamente, a ponta da tabela. No entanto, o time de Pep Guardiola pode dormir na segunda posição em caso de vitória do Arsenal sobre o Chelsea ainda neste sábado.

O Brighton, por sua vez, chega ao seu terceiro revés seguido no torneio inglês e cai para a sétima colocação, mantendo os 16 pontos. O clube ainda pode ser ultrapassado pelo West Ham, que duela com o Aston Villa, fora de casa, neste domingo.

Em seu próximo compromisso, o Manchester City volta suas atenções para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Pela terceira rodada do Grupo G, na próxima quarta-feira, o time de Pep Guardiola visita o Young Boys. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Stade de Suisse, na Suíça.

Do outro lado, o Brighton também passa a focar nas competições europeias. Pela terceira rodada do Grupo B da Liga Europa, a equipe de Roberto De Zerbi terá pela frente o Ajax, na próxima quinta-feira. O embate está marcado para as 16 horas, no Falmer Stadium, na Inglaterra.

O confronto entre as equipes

Com cinco minutos, Jeremy Doku teve a primeira grande chance do jogo. O belga adentrou a grande área do adversário pelo lado esquerdo e cortou para o meio, mas tirou demais do goleiro na finalização e a bola foi pela linha de fundo.

No entanto, rapidamente, os donos da casa abriram o marcador. Aos seis minutos, Doku novamente fez ótima jogada, dessa vez indo até a linha de fundo pelo lado esquerdo. O belga tocou para o meio na grande área e encontrou Julian Álvarez. O argentino pegou meio mascado na bola, mas mesmo assim marcou o primeiro gol do confronto.

Aos 18 minutos, o Manchester City ampliou com um golaço. Após cobrança de lateral errada do Brighton, a bola ficou com Haaland. O atacante carregou até a entrada da área e finalizou rasteiro, no canto direito, para fazer o segundo dos mandantes na partida.

Se o início do primeiro tempo foi eletrizante, o restante não reservou muitas emoções. Com a vitória parcial de 2 a 0, o City controlou as ações do jogo e ficou com a posse de bola, não dando espaço para o Brighton sequer tentar marcar um gol e voltar para o jogo.

No segundo tempo, o Brighton tentou uma pressão inicial, mas não conseguiu marcar. Aos 21 minutos, o City teve grande chance de ampliar. Haaland recebeu de Álvarez e ficou cara a cara com o goleiro Steele. O norueguês finalizou, mas o arqueiro fez grande defesa para evitar o terceiro dos Citizens.

E quem não faz, leva. Álvarez teve chance de ouro para fazer o terceiro do City, mas a zaga do Brighton tirou em cima da linha e iniciou um contra-ataque fulminante. Mitoma entrou na área pelo lado esquerdo e cruzou. Walker afastou mal e a bola ficou com Ansu Fati. O ex-Barcelona finalizou rasteiro para diminuir para os visitantes.

Nos acréscimos da etapa complementar, o City sofreu, pois ficou com um a menos. Akanji recebeu o cartão vermelho após falta em Ansu Fati e deixou o gramado. O zagueiro perderá o clássico contra o United na próxima rodada.