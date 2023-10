Cuiabá e Goiás empatam, e goianos dormem fora da zona de rebaixamento

Do UOL, no Rio de Janeiro

Neste sábado (21), Cuiabá e Goiás ficaram no 1 a 1, na Arena Pantanal, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes saíram na frente na reta final do primeiro tempo, com Guiherme Marques, e cederam o empate no início da segunda etapa, com o gol de Clayson, mas com o resultado, irão dormir fora da zona de rebaixamento.

O Goiás, agora, é o 16º colocado, com 31 pontos. Porém, pode retornar ao Z4 amanhã (22), a depender dos resultados de Vasco e Santos, que enfrentam Flamengo e Internacional, respectivamente.

O Cuiabá, por sua vez, é o 11º e, com 37 pontos, está um pouco mais folgado na tabela, porém ainda sofre a ameaça do rebaixamento e tem pontuado pouco nas últimas rodadas, o que liga o alerta.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão. Às 19h (de Brasília), o Goiás visita o Fluminense no Estádio Raulino de Oliveira. Às 21h30, o Cuiabá encara o Corinthians, na Arena Pantanal.

O jogo

O primeiro tempo foi de poucas chances claras para os dois lados. O Goiás teve mais posse de bola e mais finalizações, mas faltou capricho no último toque para balançar a rede. Pelo lado do Cuiabá, as melhores chances vieram de bolas paradas, mas nenhuma deu trabalho para Tadeu. Aos 51 minutos, Palácios foi derrubado na área adversária e o juíz assinalou pênalti para o Goiás. Guilherme Marques cobrou no canto esquerdo e abriu o placar.

No segundo tempo, o Cuiabá voltou com o objetivo de buscar o empate, o que levou menos de um minuto. Em jogada pela esquerda, Isidro Pitta carregou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Clayson chutou de primeira e contou com desvio no caminho para empatar a partida.

Aos 21 minutos, Deyverson chegou a balançar a rede para os donos da casa, mas o lance foi anulado por impedimento. No restante da partida, o Cuiabá teve mais posse de bola e criou chances claras de conquistar a vitória, mas parou em boas defesas de Tadeu.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 1 GOIÁS

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 21 de outubro de 2023 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA-RS)

Cartões amarelos: Rikelme (Cuiabá); Morelli, Tadeu e Raphael Guzzo (Goiás)

Gols: Guilherme Marques, aos 51 minutos do primeiro tempo (GOI); Clayson, a um minuto do segundo tempo (CUI).

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (PK); Raniele, Lucas Mineiro (Denilson) e Fernando Sobral (Ronald Lopes); Derik Lacerda (Isidro Pitta), Clayson (Wellington Silva) e Deyverson. Técnico: António Oliveira

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Higor Meritão (Dodô), Guilherme (Raphael Guzzo) e Morelli; Allano (Vinicius), João Magno (Alesson) e Julián Palacios (Sander). Técnico: Armando Evangelista