Gabriel Menino sofre lesão no tornozelo e vira desfalque no Palmeiras

Do UOL, em São Paulo (SP)

O meio-campista Gabriel Menino deve ser desfalque do Palmeiras até o final da temporada.

O que aconteceu?

Lesão no tornozelo direito. Após sentir dores na derrota para o Atlético-MG no meio da semana, Gabriel Menino passou por exames que constataram uma fratura no tornozelo.

Menino passará por cirurgia nos próximos dias. Após o procedimento cirúrgico, o atleta iniciará a recuperação sob cuidados dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

O clube não divulga previsão de recuperação de atletas, mas Menino deve perder a reta final do Campeonato Brasileiro.

Atuesta, Fabinho e Richard Ríos são os possíveis substitutos de Gabriel Menino no meio-campo do Palmeiras.