Fórmula 1: Ludmilla cantará o hino nacional no GP de São Paulo

A cantora brasileira Ludmilla cantará o Hino Nacional antes da largada do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de novembro no Autódromo de Interlagos. Ela é a primeira cantora negra da América Latina a ultrapassar três bilhões de streams na plataforma Spotify.

A execução do Hino, um dos momentos mais solenes, tem uma longa história na abertura do GP da capital paulista. A organização do evento sempre buscou homenagear os grandes intérpretes da música brasileira ao longo dos anos. E as mulheres deram o tom: Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Fafá de Belém e Margareth Menezes, hoje Ministra da Cultura.

Entre tantos feitos na carreira, um, em especial, se destacou, em junho deste ano, Ludmilla mobilizou a cidade do Rio de Janeiro por uma grande causa. A cantora reservou ingressos de sua apresentação do "Numanice" na cidade para incentivar a doação de sangue. E o resultado foi um sucesso: o instituto recebeu o maior número de doadores diários da história, desde a inauguração, em 1944. Com o feito, a artista recebeu a Medalha Pedro Ernesto, maior honraria do Legislativo carioca, concedida à pessoas que realizaram grandes feitos.

Veja também:

Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

O GP São Paulo de F1 é o principal evento recorrente do calendário esportivo brasileiro. Uma das etapas do Campeonato Mundial de pilotos e construtores, acontece anualmente no Autódromo de Interlagos, na cidade de São Paulo. A cada edição, reúne público de mais de 235 mil pessoas no autódromo nos três dias de evento.