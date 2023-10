Flamengo x Vasco: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro

O clássico carioca entre Flamengo e Vasco será um dos destaques da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, no Maracanã, os grandes rivais da cidade voltam a se enfrentar a partir das 16 horas, de Brasília.

O duelo será transmitido pela Globo, exclusivamente para o Rio de Janeiro, e pelo canal por assinatura Premiere. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes do clássico lance a lance aqui na Gazeta Esportiva.

Desde a goleada rubro-negra por 4 a 1 na nona rodada do primeiro turno, muita coisa mudou na Gávea e em São Januário. A sucessão de maus resultados, com fracassos em competições como a Libertadores e a Copa do Brasil, no caso do Flamengo, e a ameaça do rebaixamento no Vasco, levaram as duas diretorias a promoverem mudanças.

Bom tarde, Nação! O trabalho já começou por aqui! ??#VamosFlamengo ?: Paula Reis /CRF pic.twitter.com/1u2f57V6tA ? Flamengo (@Flamengo) October 20, 2023

Os técnicos Jorge Sampaoli e Maurício Barbieri, comandantes no último encontro, deram lugar a Tite e Ramón Díaz. O clima nos dois CTs é de confiança e o momento das equipes dentro de campo reflete isso. Ambos vêm de vitórias na rodada do meio de semana e chegam para o clássico em alta.

O Flamengo subiu para a terceira colocação na tabela de classificação com 47 pontos e segue sonhando com o título ou, pelo menos, uma vaga direta na Libertadores. Do outro lado, o Cruzmaltino deixou a zona do rebaixamento e aparece na 16ª posição com 30 pontos, superando Santos e Goiás nos critérios de desempate.

Apesar da distância na tabela, o desempenho das duas equipes nas últimas rodadas é semelhante. Considerando apenas o segundo turno, ou seja, os últimos oito jogos no Brasileiro, o Flamengo soma 15 pontos, um a mais que o Vasco, com 63 e 58% de aproveitamento, respectivamente. A confiança das duas torcidas é grande e os ingressos para o confronto se esgotaram.

Foco total no Clássico! ?? ?: Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/mIZp2NAVEz ? Vasco da Gama (@VascodaGama) October 20, 2023

No Fla, Tite fará uma alteração na zaga. Léo Pereira, ausente na vitória sobre o Cruzeiro na quinta-feira por estar suspenso pelo terceiro amarelo, retorna ao time no lugar de David Luiz, que sofreu uma entorse no tornozelo direito. O treinador tem apenas uma dúvida, se mantém Everton Ribeiro no meio de campo ou se inicia a partida com Arrascaeta.

No Vasco, a principal novidade será a volta do meia Paulinho, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo na vitória sobre o Fortaleza, na quarta-feira. Outro que deve retornar é o zagueiro Medel, que esteve com a seleção do Chile nas Eliminatórias. Já Rossi e Marlon Gomes, com problemas físicos, ficam de fora.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO x VASCO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Domingo, 22 de outubro de 2023



Horário: 16h00 (horário de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa) e Evandro de Melo Lima (SP)



VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP-Fifa)

FLAMENGO: Agustín Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Bruno Henrique e Pedro



Técnico: Tite

VASCO: Leo Jardim, PH, Medel, Leo e Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Payet, Vegetti e Gabriel Pec



Técnico: Ramón Díaz