Rayssa é ouro no skate com show brasileiro no Pan; Pâmela conquista a prata

Rayssa Leal é campeã no skate street no Pan-Americano de Santiago. Pâmela Rosa conquistou a medalha de prata, garantindo a dobradinha brasileira no pódio. A americana Paige Heyn ficou com o bronze, tendo alcançado 176.35 pontos.

Em sua primeira volta, Pâmela Rosa foi a terceira e entrar na pista e despontou na liderança com 70.24. A única que tirou ela da ponta com a compatriota Rayssa Leal, que marcou 76.03.

A segunda volta de Pâmela foi ainda melhor e ela garantiu 73.17. Por outro lado, Rayssa teve duas quedas e não melhorou a pontuação, mas seguiu na liderança.

As brasileiras demonstravam muita tranquilidade e descontração durante a final, enquanto as adversárias se mostravam mais tensas.

Na primeira manobra, Pâmela acabou não completando e ficou zerada. Por outro lado, Rayssa Leal esbanjou técnica e marcou 68.68, chegando a 144.71 pontos.

Já na segunda rodada das manobras, tanto Rayssa quanto Pâmela acabaram não pontuando.

Em sua terceira tentativa, Pâmela, enfim, pontuou e conseguiu 60.73, chegando aos 133.90 pontos. Com uma manobra espetacular Rayssa teve 76.72, se isolando na liderança.

Na penúltima manobra, Pâmela Rosa conseguiu encaixar a manobra que tanto queria e teve a segunda maior nota do dia com 77.44 e assumiu a vice liderança com 211.34 pontos. Rayssa Leal seguiu dando show e alcançou a maior nota do dia com 84.23.

Na sua última manobra, Pâmela acabou caindo e terminou com 211.34 pontos, mas, ainda assim, ficou com a medalha de prata. Rayssa Leal fechou com chave de ouro com 67.66.

PROGRAMA DESTINO: PARIS

Durante o Pan 2023, todos os dias o UOL fará a transmissão do programa Destino: Paris, às 19h, para comentar os principais eventos de Santiago com ilustres convidados. Acompanhe aqui.

CANAL RUMO ÀS OLIMPÍADAS NO WHATSAPP

Se você gosta de esporte olímpico, entre no canal de WhatsApp para receber notícias, memes e enquetes sobre todas as modalidades. É só clicar aqui.