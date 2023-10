Final com Corinthians e Palmeiras leva apenas 3,5 mil torcedores ao estádio

A final da Libertadores feminina de 2023 teve público baixo. Apenas 3.580 pessoas assistiram à decisão que terminou com título do Corinthians sobre o Palmeiras no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

O que aconteceu

O público presente preencheu apenas 9,4% do estádio, que tem capacidade para 37.899 pessoas.

Boa parte do público, no entanto, já estava no estádio antes do jogo. Isso porque, mais cedo, o Atlético Nacional, da Colômbia, enfrentou o Internacional e conquistou o terceiro lugar do torneio.

Diferentemente do que o ocorre no futebol masculino, a Libertadores feminina, além de ter menos times, é disputada em tiro curto, com fase de grupos e mata-mata em uma sede única. A única semelhança é a final disputada em jogo único.

Os torcedores que permaneceram nas arquibancadas para a final 'escolheram' o Palmeiras para torcer. Durante a partida, os ataques das Palestrinas faziam os gritos aumentarem e originaram gritos com o nome do time.

Corinthians é tetracampeão

Mesmo sem o apoio dos torcedores locais, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 e conquistou a quarta Libertadores feminina de sua história. O Timão se isolou como o maior vencedor do torneio.

Millene, ainda no primeiro tempo, marcou o único jogo da decisão após jogada de Gabi Portilho pelo lado direito.

Na etapa final, o Palmeiras pressionou muito após a expulsão da zagueira Tarciane pelo segundo cartão amarelo, mas não conseguiu furar a defesa adversária.

A partida marcou a despedida do técnico Arthur Elias do Corinthians. Agora, ele vai se dedicar exclusivamente à seleção brasileira feminina — ele vinha dividindo seu tempo entre o clube e a seleção após ter acertado que ficaria até o final da Libertadores.