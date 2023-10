Ex-time de Firmino na Alemanha quer tornar referência modesto clube de SC

Conhecido como um dos clubes mais inovadores do futebol mundial, o Hoffenheim, da Alemanha, quer transformar o modesto Barra-SC em referência. A parceria entre os clubes dura desde 2020 e avança para um novo estágio, com metodologia implantada e aposta alta na tecnologia que estará presente na formação de talentos.

Um clube disruptivo

'Descobridor' de Roberto Firmino, o Hoffenheim se caracteriza por ser inovador. Foi essa a alternativa encontrada para um clube de uma pequena cidade rural conseguir bater de frente com gigantes como Bayern de Munique, Borussia Dortmund e companhia. E tem dado certo.

Com 16 anos ininterruptos na Bundesliga (primeira divisão alemã), a equipe já frequentou Liga dos Campeões e se firmou no cenário nacional.

"O único caminho é ser diferente, inovador, disruptivo, e focar completamente na maximização do potencial de cada um, seja atleta ou funcionário. É o único caminho para se destacar na concorrência que o clube tem", disse Jan Mayer, CEO do clube em entrevista ao UOL.

E é essa ousadia que os alemães estão transportando para Balneário Camboriú, sede do Barra-SC. O clube atualmente disputa a Copa SC, mas sonha alto com a parceria europeia.

Os brasileiros fazem parte de uma aliança de clubes parceiros que ainda conta com Sarcelles (FRA), FC Cincinnati (EUA), Hearts of Oak (GAN) e Académico Viseu (POR).

Nosso trabalho é feito em dois pilares: excelência futebolística, na formação de atletas, desempenho esportivo, de funcionários, uso de tecnologia, mas também na responsabilidade social, com a comunidade, a região, com o cidadão, o jovem atleta ir à escola, um projeto social. Quando se encontra aliados com as mesmas convicções, somos abertos a estas parcerias. No Barra temos estes valores compartilhados

Jan Mayer

Intercâmbio e workshops

No Brasil desde a última quarta-feira, o CEO do Hoffenheim encontrou Sebastian Bacher, CEO do Barra, que é alemão e trabalha há 12 anos no grupo. Ele comanda as ações de integração no clube catarinense desde 2020 e vive no Brasil desde 2021.

Neste período foram feitas várias atividades, como workshops com comissões técnicas, com psicólogos, trabalhos sobre diagnósticos cognitivos, performance sob stress, método de treinamento, sempre com especialistas de Europa e Brasil se comunicando numa parceria integral de 'mão dupla'.

Outro ponto importante é a terceira edição do intercâmbio de atletas. O primeiro ocorreu em março do ano passado, o segundo em novembro de 2022, e agora três atletas partirão para Alemanha para um período de trabalho de duas semanas.

Por lá, participarão dos treinos e jogos das categorias de base, poderão ter um diagnóstico físico e cognitivo completo na estrutura do clube e conhecerão a cultura alemã.

Um deles, o zagueiro Gabriel Jesus, fez parte dos outros dois intercâmbios, indo com 15, 16 e agora com 17 anos para a Europa, num processo de análise de progressão de desempenho. Os outros dois jogadores que participarão do intercâmbio são o meia Krystian, de 17 anos, e o volante Murilo, de 16.

Projeto ambicioso, tecnologia e método

O plano é catapultar o Barra ao cenário nacional rapidamente. Segundo Bacher, o primeiro passo é ter calendário completo para o profissional todos os anos, sendo frequente na Série D. Em cinco anos, o objetivo é estar uma divisão acima, e em 10 já figurar na segunda divisão nacional.

Para isso, o clube tem um estádio em construção, cuja previsão de conclusão é em 2024.

Além de um centro de treinamentos de 325 mil metros quadrados, com quatro campos com medida oficial, estádio pra 5.500 pessoas, performance center, alojamento para 120 atletas, escola, refeitório e prédio administrativo em construção na cidade de Itajaí, com previsão de conclusão no fim deste ano. Lá serão realizadas todas as atividades do Pescador, sob metodologia e influência do Hoffenheim.

Até mesmo o aparato tecnológico famoso do clube alemão será transportado ao Brasil, dentro da realidade do clube.

O telão na beira do campo, que ficou famoso com Julian Nagelsmann, atual técnico da seleção alemã e que despontou no Hoffenheim, dará lugar a uma tela menor, móvel, acoplada a um transporte, mas com a mesma eficiência.

O Helix, aparelho que trabalha atividades em 360 graus do jogador, poderá ser substituído por óculos de realidade virtual ao invés de uma sala para imersão.

E ainda uma nova tecnologia que testará a velocidade de reação dos jogadores em 350 respostas a estímulos numa mesa com botões coloridos.

O aparato tecnológico é reflexo do TSG Research Lab, que estuda e testa novas formas de desenvolver a aptidão dos jogadores. Além disso, mira dar mais informações aos treinadores que, dentro da mesma metodologia, poderão promover comportamentos que proporcionem aos atletas atingirem todo seu potencial.

O Hoffenheim é um clube diferenciado no sentido de questionar o status quo, as regras da formação clássica sobre como o futebol deve ser. O clube é um grande laboratório que cria vários caminhos para introduzir novas ferramentas. A ideia é sempre adaptar tudo à realidade do Brasil. Hoje, o futebol mundial tem uma parte muito importante na velocidade do jogo, ele é cada vez mais rápido. Mas não apenas na parte física, mas cognitiva, na cabeça. Se implementarmos com sabedoria os diagnósticos e métodos de treino, focando o pilar físico, mas também no potencial cognitivo, vamos ter sucesso

Sebastian Bacher

Virar referência

Como objetivo principal, o Hoffenheim não estabelece uma conquista técnica, e sim sua personalidade estabelecida. Quer seguir sendo um clube inovador. E este é o modelo que pode fazer o Barra virar referência para novos atletas no Brasil.

Qual o segredo do Hoffenheim? Por que um jovem com 14, 15, 16 anos iria para o clube ou não para um clube maior como Bayern, Dortmund ou cidades maiores? A única resposta que temos é poderosa: nós temos o caminho que tornou 115 atletas profissionais nos últimos 10 anos

Jan Mayer