Estêvão celebra título brasileiro no sub-17 e fala sobre o futuro: "Quero fazer uma história linda pelo Palmeiras"

O Palmeiras conquistou o Brasileiro sub-17 pela segunda vez consecutiva neste sábado ao derrotar o São Paulo por 3 a 0 na Arena Barueri. A joia Estêvão foi o grande nome do duelo, ao marcar todos os três gols do Alviverde na grande decisão.

Após o apito final, o atacante valorizou as categorias de base do Palmeiras, que têm acumulado títulos nestes últimos anos. Só no sub-17, o Verdão é o atual bicampeão do Brasileiro e da Copa do Brasil.

"A gente tem mais merecimento pelo grupo que a gente tem. Nós somos de 2006, mas em todas as categorias todo time é unido, a gente luta um pelo outro e é coroado com uma final", afirmou.

Estêvão também falou sobre seus planos para o futuro após mais um título pela base alviverde.

"Claro que eu planejo altos níveis, mas primeiramente quero fazer uma história linda pelo Palmeiras, conquistar títulos, fazer gols, subir para o profissional e, se Deus quiser, escrever uma história linda", destacou.

No entanto, ainda há mais um título em jogo para o Palmeiras sub-17 em 2023. O clube volta a enfrentar o São Paulo no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista nesta próxima terça-feira. Na ida, os clubes empataram em 1 a 1.

O atacante Luighi destacou a excelente temporada que o elenco sub-17 está tendo, mas também falou sobre o embate contra o São Paulo pelo Paulista.

"Primeiramente agradecer a Deus pelo ano, a gente sabe que não acabou ainda, tem o Paulista. Estamos focados para ser campeão do Paulista também. Graças a Deus, a equipe é sempre unida e se não fossem eles, eu não teria feito esse tanto de gol", disse.