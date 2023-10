Em recuperação no Vasco, Souza apresenta evolução e quer ficar no Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

Cria do Vasco, o volante Souza se recupera de uma cirurgia no menisco do joelho no CT Moacyr Barbosa, do Cruzmaltino, e apresenta evolução. Com contrato com o Beijing Guoan, da China, somente até 31 de dezembro deste ano, ele quer atuar no Brasil em 2024 e o clube de São Januário é uma grande tendência.

O que aconteceu

Souza completou um mês da cirurgia na última quinta-feira (19). Ele fez o procedimento com os próprios médicos do Vasco.

O volante de 34 anos tem utilizado as dependências do CT Moacyr Barbosa e feito os processos de recuperação com os profissionais do departamento médico vascaíno.

Eu já comecei a fazer academia e trabalho de bicicleta e piscina. Provavelmente, essa semana que vai entrar, vou começar a fazer alguma coisa no campo, de transição bem leve, mas já vou para o campo. Creio que em mais 15 dias, já começo a fazer um trabalho com bola direcionado, podendo voltar aos treinos

Souza, volante do Beijing Guoan

Souza está no clube chinês desde o início de 2023 e soma 20 jogos, com quatro gols e duas assistências, segundo informações do site "O Gol".

Desejo de retornar ao Vasco

Souza nunca escondeu seu desejo de retornar ao Vasco, clube que o revelou, é torcedor e está sempre acompanhando os jogos. No início deste ano, o volante chegou a negociar a volta com o diretor-executivo, Paulo Bracks, mas a lesão acabou atrapalhando os planos e a conversa ficou para depois.

Souza quer ficar no Brasil para a próxima temporada, e o UOL apurou que o jogador dá prioridade ao Cruzmaltino.

Estou fazendo reabilitação no Vasco, meu contrato [com o Beijing Guoan] acaba em 31 de dezembro e, provavelmente, devo ficar pelo Brasil em 2024

Souza, volante do Beijing Guoan

No Brasil, além do Vasco, Souza teve passagens com destaque por Grêmio e São Paulo. No exterior, jogou no Porto (POR), no Fenerbahçe (TUR) e no Al Ahli (SAU).