Em busca de vaga em Paris, time Brasil de Adestramento está pronto para Pan-Americano

Neste sábado, os cavalos do time Brasil de Adestramento foram aprovados na inspeção veterinária no Pan-Americano Chile 2023. Os cavaleiros João Victor Marcari Oliva, Renderson Silva de Oliveira, Manuel Rodrigues Tavares de Almeida Neto, Paulo Cesar dos Santos e Victor Trielli Ávila são os representantes no torneio, sob comando do técnico Norbert van Laak e da chefe de equipe Sarah Wadell Miragaia.

O campeão e o vice da competição por times garantem uma vaga nas Olimpíadas Paris 2024, desde que com três diferentes conjuntos técnicos com índice técnico até 31/12/2023.

Como os Estados Unidos estão confirmados nos jogos de verão, caso conquistem o ouro ou a prata, o país medalhista de bronze também se qualifica.

Entre os conjuntos a postos no Pan, Paulo Cesar com Fidel da Sasa e Manuel Rodrigues com Bella Rose têm chance de garantir o índice. Dessa forma, se juntariam a João Victor com Feel Good VO e sua montaria Escorial Campline e Renderson Oliveira com Fogoso Campline.