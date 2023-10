Dorival projeta sequência a James e ainda vê São Paulo ameaçado pelo Z4: "Não estamos tranquilos"

O técnico Dorival Júnior se mostrou satisfeito com a atuação do São Paulo na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio, neste sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe respirou aliviada na tabela e se afastou da zona de rebaixamento da competição.

O treinador fez questão de exaltar o comportamento da equipe durante a partida. O time vinha de resultados ruins nas últimas duas rodadas do Brasileirão, se mantendo próximo ao Z4. O Tricolor, agora, subiu para o décimo lugar e abriu oito pontos para a degola, mas Dorival ainda não desligou o sinal de alerta.

"Eu acho que foi uma partida muito bem jogada, com nível de concentração altíssimo. Após a decisão da Copa do Brasil, fizemos dois jogos muito bons, com exceção do jogo em Goiânia, que não fomos felizes. Hoje nós enfrentamos uma das equipes que mais cria oportunidades e mesmo assim conseguimos neutralizá-la. Passar quase 90 minutos e o seu goleiro nem ser acionado chama atenção", avaliou o comandante.

"Existe o risco e não pode haver uma desconcentração, isso nunca aconteceu aliás. Nós estávamos focados na decisão da Copa do Brasil, sim, mas tivemos resultados que mostraram que a equipe fez bons jogos após o título. Não fizemos um bom jogo em Goiânia, mas não perdemos a gana, a vontade. Hoje nós mostramos isso. Mas não estamos tranquilos, não, pode ter certeza", acrescentou.

Um dos grandes destaques da vitória do São Paulo foi o meia James Rodríguez. Com duas assistências, o colombiano comandou o triunfo da equipe e recebeu elogios do treinador, que previu uma sequência ao jogador nas próximas partidas.

"Eu acho que o James está em uma situação diferente agora. Ele ficou muito tempo só treinando e quando ele retorna, ele está tentando entrar em forma, adquirir uma condição melhor. Isso aconteceu no meio de jogos pela seleção e de uma reta decisiva da temporada, de mata-mata da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Eu acredito que tomamos as atitudes corretas naquela época, eu sei que talvez não tenha sido a ideal para ele se sentir dentro do grupo, mas ele sempre se manteve trabalhando, buscando melhorar sua condição", disse Dorival.

"Eu acho que agora ele vai adquirir esse restante que falta dentro de campo. É uma sequência que vai dar a ele a chance de atingir sua melhor condição. Fiquei muito feliz com a atuação dele hoje, assim como o desempenho da equipe como um todo", concluiu.

Mais distante do Z4, o São Paulo enfrenta nada mais nada menos do que o Palmeiras em seu próximo compromisso. O Choque-Rei acontece na quarta-feira, a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Brasileirão.