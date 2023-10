Dobradinha no Pan! Rayssa Leal ganha o primeiro ouro do Brasil no skate street e Pâmela Rosa fica com a prata

É dobradinha! Neste sábado, o Time Brasil conquistou mais duas medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile - desta vez no skate. Rayssa Leal levou a primeira medalha de ouro do país no skate street, enquanto Pâmela Rosa ficou com a prata em disputa ocorrida na Esplanada dos Esportes Urbanos.

A "Fadinha" teve uma exibição extremamente consistente em sua estreia no Pan. Rayssa sobrou na disputa e ganhou a medalha de ouro com uma nota final de 236.98. Pâmela veio atrás com uma distância de mais 50 pontos para a terceira colocada: finalizou com 211.34.

ELA FAZ PARECER FÁCIL ??@rayssaleal mandou essa manobra IRADA e recebeu a nota 68.68. Rayssa já soma 144.71 no total e vai em busca da medalha de ouro! ? Cola no Canal Olímpico do Brasil pra conferir AO VIVO a final do Skate Street! ? https://t.co/GXcEvl6VDQ pic.twitter.com/w0IGy26rl3 ? Time Brasil (@timebrasil) October 21, 2023

Paige Heyn, dos Estados Unidos, foi a maior concorrente das brasileiras na disputa. No entanto, estava difícil para as adversárias: a norte-americana levou a medalha de bronze ao terminar em terceiro lugar, com uma pontuação final de 176.35.

O resultado no skate street leva o Brasil a liderança provisória no quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. As conquistas de Rayssa e Pâmela colocaram o país no topo da tabela, com três medalhas. México e e Estados Unidos vêm logo atrás, com duas.

Mais cedo, José Gabriel ganhou a primeira medalha da nação no ciclismo mountain bike ao terminar na terceira posição.

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago começaram na última sexta-feira, 20 de outubro, e vão até o próximo dia 5 de novembro.