Dia 1 do Pan 2023: Brasil brilha na natação e skate, e vê choro com 'quase'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O skate e a natação do Brasil brilharam no primeiro dia de finais nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. As modalidades, juntas, garantiram quatro ouros ao país, que terminou o dia na terceira colocação no quadro de medalhas.

O Time Brasil conquistou ainda mais três de prata e seis de bronze, totalizando 13 medalhas. Os Estados Unidos, com nove ouros, e o México, com seis, ocupam a primeira e segunda posição no ranking.

De braçada

A natação foi a modalidade que, até aqui, mais teve medalhas brasileiras, com seis conquistas — dois ouros, duas pratas e dois bronzes.

Guilherme Costa alcançou o lugar mais alto do pódio no 400m livre. O Brasil também foi campeão no revezamento 4 x 100m masculino, mantendo uma tradição que vem desde Winnipeg-99.

"A nossa tradição é muito grande nesta prova. Tive o prazer de fazer parte dos dois últimos revezamentos e sei a importância que ele tem. Foi uma prova muito boa, de um time bastante unido, que se esforçou muito para conquistar esse título", disse Marcelo Chierighini ao site da CBDA.

Imagem: Satiro Sodré / CBDA

Mafê Costa ficou com a prata nos 400m livre, prova em que Gabrielle Roncatto foi a terceira. Léo de Deus foi o segundo nos 200m borboleta, enquanto a equipe feminina ficou com o bronze no 4x100m livre.

País radical

O Time Brasil também se destacou no skate street. Foram dois ouros, com Rayssa Leal e Lucas Rabelo, e uma para com Pâmela Rosa.

"Foi muito especial essa medalha. Mais uma vez representando muito bem o skate feminino e o Brasil. Estava a galera toda, parecia que eu estava competindo no Brasil. Vai ficar na história, porque é o primeiro campeonato pan-americano de skate. Pra mim, é surreal. Consegui acertar minha manobra, então estou muito feliz" disse Rayssa, a Fadinha.

Desabafo e choro

Ingrid Oliveira ficou em quarto lugar nos saltos ornamentais e desabafou após a competição. Em entrevista à CazéTV, lembrou as dificuldades que enfrentou em 2023 e chorou.

"O ano foi bem difícil. Quem acompanha de perto sabe. Recuperava de uma lesão e vinha outra, e aí tinha a questão da depressão, que venho tratando desde o ano passado. Eram várias pedrinhas no caminho que eu tentava driblar, mas sempre com foco maior. O objetivo do ano eu consegui cumprir, mas sabia que poderia obter uma medalha aqui no individual. Eu fico triste porque é a segunda vez em quarto lugar. Parece que a medalha nunca vai sair, mas eu sei que tudo tem um propósito", disse.

Outras medalhas

O Brasil ganhou ainda quatro bronzes. Foram dois no mountain bike, com José Gabriel e Raiza Goulão, um no taekwondo, com Paulo Ricardo Melo, e outro com a equipe masculina de ginástica artística.

Raiza Goulão, atleta brasileira do ciclismo mountain bike, em ação em Santiago Imagem: Wander Roberto/COB

Bons resultados

O Time Brasil teve bons resultados no vôlei. O time feminino venceu Cuba por 3 a 0 na quadra, enquanto as duplas Duda/Ana Patrícia e André/George venceram os oponentes de El Salvador por 2 sets a 0, na praia.

No badminton, Jhonathan Matias, Ygor Coelho, Sâmia Lima e Juliana Viana também tiveram resultados positivos.

EUA lidera e México está em segundo

Os Estados Unidos, como esperado, começaram forte os Jogos Pan-Americanos de Santiago e lideram o quadro de medalhas, como nove ouros. Tem ainda mais cinco pratas e seis bronzes, totalizando 20.

O México está na segunda colocação graças às conquistas no taekwondo e saltos ornamentais. As duas modalidades, somadas, deram cinco ouros — o outro foi no tiro esportivo pistola de ar 10 metros. Ao todo, o país tem 12 medalhas, com mais três de prata e três de bronze.

