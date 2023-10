Coritiba x Palmeiras: informações e prováveis escalações do jogo pela 28ª rodada do Brasileirão

Fechando a 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai até o Estádio Couto Pereira, às 18h30 (de Brasília) do domingo (22), para encarar o Coritiba ? em duelo que reúne duas equipes com objetivos completamente distintos na competição nacional de pontos corridos.

O Verdão inicia a rodada na quinta colocação do Brasileirão, com 44 pontos conquistados em campanha de 12 vitórias, oito empates e sete derrotas.

Em contexto de crise ? tanto dentro quanto fora de campo ?, a briga do Alviverde deixou de ser a busca pelo Botafogo na liderança da tabela de classificação e passou a ser a garantia de uma vaga direta na Libertadores do ano que vem.

Em meio a pichações em clube social e lojas da Crefisa, além de declarações da presidente Leila Pereira contra torcedores organizados, o Palmeiras acumula quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro ? são seis jogos seguidos sem triunfo na temporada, com eliminação na Libertadores para o Boca Juniors.

Além disso, o Verdão não poderá contar com o técnico Abel Ferreira, ainda cumprindo suspensão do STJD pelos gestos na partida contra o Grêmio. Gabriel Menino, que teve fratura no tornozelo direito detectada e precisará passar por cirurgia, também será desfalque.

Por sua vez, o Coritiba ? que perdeu para o Cuiabá por 3 a 0 na última rodada ?, penúltimo colocado, quer sonhar ainda com a sobrevivência na Série A. O Coxa inicia a rodada com 20 pontos, 10 atrás do Vasco, primeiro clube fora do Z4.

A campanha do time de Thiago Kosloski é de cinco vitórias, cinco empates e 17 derrotas.

No duelo entre as equipes no primeiro turno, o Palmeiras ganhou do Coritiba em pleno Allianz Parque: placar de 3 a 1.

FICHA TÉCNICA



CORITIBA X PALMEIRAS

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)



Data: 22 de outubro de 2023, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Antônio Adriano de Oliveira (MA)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Jean Pedroso, Henrique e Victor Luis (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastian Gómez; Marcelino Moreno, Robson e Slimani



Técnico: Thiago Kosloski

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Kevin, Endrick e Rony



Técnico: João Martins (auxiliar)