Corinthians vence o Palmeiras e é tetracampeão da Libertadores feminina

O Corinthians é tetracampeão da Libertadores feminina. Na noite de hoje, o Timão venceu o Palmeiras, por 1 a 0, em Cali, na Colômbia, e colocou mais uma taça na sua galeria do futebol feminino. A equipe comandada por Arthur Elias chegou a ter uma jogadora a menos durante o segundo tempo, mas conseguiu segurar a pressão.

Millene, ainda no primeiro tempo, fez o único gol do jogo. Vic Albuquerque, um pouco antes, desperdiçou um pênalti, mandando a cobrança na trave.

Na segunda etapa, O Palmeiras pressionou depois da expulsão de Tarciane que recebeu o segundo cartão amarelo e numa falta em Bia Zaneratto.

A goleira Lelê fez duas grandes defesas nos minutos finais e garantiu a vitória.

Com o título conquistado, o Corinthians se tornou a equipe com mais Libertadores, são quatro agora. O São José-SP, com três, vem na segunda colocação.

A partida de hoje foi a despedida de Arthur Elias como técnico do Corinthians. O treinador, que agora fica apenas no comando da seleção brasileira feminina, chegou ao seu 16° título no Timão.

Como foi a decisão

O jogo começou equilibrado na Colômbia, com as duas equipes pisando no campo de ataque quando tinham a bola. No seu momento de maior superioridade nesse período, o Corinthians teve um pênalti ao seu favor.

O erro de Vic Albuquerque deu fôlego ao Palmeiras e baqueou, de maneira leve, o Corinthians. As Palestrinas passaram a ficar mais com a bola e criaram algumas oportunidades de gol.

Com o passar dos minutos, o Corinthians se reencontrou na partida. As beiradas do campo se tornaram as principais armas do Timão no jogo e foi por uma delas que se originou o gol que abriu o placar.

Millene comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Palmeiras na final da Libertadores feminina Imagem: Divulgação/Conmebol

O Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo e mais presente no campo de ataque. As jogadas ofensivas nasceram, principalmente, pelo lado esquerdo. Bem marcada pela defesa adversária, Bia Zaneratto teve dificuldades para finalizar.

O clima ficou quente aos 15 e 25 minutos da etapa final. Bruna Calderan e Millene se desentenderam após uma disputa de bola vencida pela defensora. Pouco depois, Tarciane foi expulsa ao levar o segundo amarelo por falta em Bia Zaneratto e discutiu com algumas adversárias.

Com uma jogadora a mais, o Palmeiras tentou encurralar o Corinthians e pressionou em busca do gol do empate. Yamila Rodríguez, que entrou logo após a expulsão de Tarciane, se tornou a jogadora mais perigosa do Verdão em campo.

Se segurando como podia, cavando faltas e contando com uma defesaça de Lelê, o Corinthians suportou a pressão do Palmeiras e assegurou a conquista do seu quarto título na história da Libertadores feminina.

Lances importantes e gols

Pênalti na trave! - Aos 13 minutos, Gabi Portilho foi derrubada por Camilinha quando saía cara a cara com Amanda Souza. Com o pênalti marcado, Vic Albuquerque bateu cruzado e, assim como fez na semifinal contra o Inter, mandou na trave.

Isolou - Após lance de Millene pela esquerda, a defesa do Palmeiras afastou mal a bola. Luana Bertolucci pegou a sobra na entrada da área, mas acabou isolando a na finalização.

1 x 0 - O Corinthians saiu na frente com Millene. Gabi Portilho recebeu pela direita e tocou para o meio, mas viu a bola bater em Katrine. Na sobra, a bola se ofereceu para a camisa 14, na entrada da área. Ela finalizou no canto esquerdo de Amanda para abrir o placar.

Quase o empate! - Bia Zaneratto fez jogada individual pelo lado direito do ataque e serviu Laís Estavam. A atacante não foi fominha e rolou para Amanda Gutierres, que finalizou colocado, de primeira, mas viu a bola sair raspando a trava esquerda de Lelê.

Não valeu nada - Gabi Portilho foi acionada pela direita e serviu Vic Albuquerque, que vinha livre pelo meio. A atacante finalizou, mas Amanda espalmou. Na sobra, Tamires foi atingida no rosto e reclamou de pênalti. O lance, no entanto, foi paralisado por impedimento no começo da jogada.

Lelê pegou - Bia Zaneratto recebeu passe pelo meio, conseguiu limpar a marcação e abrir espaço para a finalização. O chute, no entanto, foi no meio do gol e defendido em dois lances pela goleira Lelê.

Segurou firme! - Em novo lance de Gabi Portilho, Jheniffer recebeu no meio da área, dominou e finalizou cruzado. Amanda caiu bem e segurou firme.

Espalmou Lelê! - No seu primeiro lance em campo, Yamila Rodríguez recebeu com espaço na entrada da área e soltou a bomba. A bola, que foi no meio do gol, mas alta, foi espalmada por Lelê.

Milagre! - Nos acréscimos do segundo tempo, Katrine quase deixou tudo igual. Ela aproveitou sobra de bola na meia-lua e mandou colocada, no canto esquerdo alto de Lelê. A goleira voou e, com a ponta dos dedos, espalmou para escanteio.

Em cima da linha - Após saída de Lelê, a bola sobrou para Duda Santos, que tentou encobrir a goleira do Timão. Em cima da linha, Andressa tirou de cabeça e evitou o empate.

Reclamação - No último lance da partida as jogadoras do palmeiras reclamaram um toque de mão pedindo pênalti. A árbitra manteve a decisão de campo e não revisou o lance no VAR.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 1 x 0 Palmeiras

Data: 21/10/2023 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Competição: Final da Libertadores feminina de 2023

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

Árbitra: Zulma Quiñonez (PAR)

Assistentes: Nancy Fernandez (PAR) e Nadia Weiler (PAR)

VAR: Jenny Arias (COL)

Cartões amarelos: Camilinha, Amanda Gutierres (PAL), Tarciane, Yasmim (COR)

Cartão vermelho: Tarciane (COR)

Gols: Millene (29'/1°T)

Corinthians: Lelê; Katiuscia, Tarciane, Mariza e Yasmim; Luana Bertolucci (Isabela), Gabi Zanotti (Andressa) e Millene (Duda Sampaio); Vic Albuquerque (Jheniffer), Tamires e Gabi Portilho (Ju Ferreira). Técnico: Arthur Elias

Palmeiras: Amanda Souza; Bruna Calderan, Poliana (Letícia), Flávia Mota e Katrine; Lorena Benítez (Yamila Rodríguez), Duda Santos e Camilinha (Juliete); Laís Estevam, Amanda Gutierres e Bia Zaneratto. Técnico: Ricardo Belli