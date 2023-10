Corinthians x América-MG: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pela 28ª rodada do Brasileiro

O Corinthians recebe o América-MG neste domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena, na capital paulista.

O Timão venceu apenas um dos últimos nove jogos disputados no Brasileirão, e não por acaso está na 13ª posição da liga, com 32 pontos, dois a mais em relação à zona de rebaixamento. Na última rodada, os comandados de Mano Menezes empataram em 3 a 3 com o Fluminense, no Maracanã, em partida que chegaram a abrir 3 a 1 de vantagem.

Para o duelo contra o Coelho, o Corinthians terá Maycon como desfalque certo, já que recebeu terceiro cartão amarelo diante do Flu. Gabriel Moscardo e Giovane, com problemas físicos, devem seguir como baixas. Lucas Veríssimo, por sua vez, retorna após cumprir suspensão no Maracanã.

Já o América-MG vive situação dramática no Campeonato Brasileiro, sendo o lanterna da competição, com 18 pontos. O Coelho não vence no torneio há seis rodadas e, em seu último compromisso, perdeu para o líder Botafogo em Belo Horizonte por 2 a 1.

O técnico Fabián Bustos vai contar com o meia Juninho para o duelo. O atleta foi julgado pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e punido com um jogo de suspensão por criticar a aribtragem do jogo contra o Vasco, pela 15ª rodada da competição, mas o América-MG conseguiu efeito suspensivo para ele entrar em campo na Arena.

No primeiro turno, o América-MG venceu o Corinthians por 2 a 0 na Arena Independência. Na época, Vagner Mancini dirigia o Coelho, enquanto Vanderlei Luxemburgo estava à frente do Timão.

Os times também se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil. O América-MG venceu a ida por 1 a 0 e na volta, em Itaquera, o Corinthians triunfou por 3 a 2, garantindo vaga nas semis via penalidades máximas.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X AMÉRICA-MG

Local: Neo Química Arena, em São Paulo-SP



Data: 22 de outubro de 2023 (domingo)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)



Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-Fifa) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)



VAR: Wagner Reway (Fifa)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto, Cantillo (Roni) e Renato Augusto; Rojas (Ruan Oliveira), Pedro e Yuri Alberto



Técnico: Mano Menezes

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Mateus Henrique, Juninho, Emmanuel Martínez, Benítez e Nicolas; Mastriani e Felipe Azevedo.



Técnico: Fabian Bustos