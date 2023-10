Corinthians vence Palmeiras na final da Libertadores feminina e vira recordista de títulos

Neste sábado, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, pela grande final da Libertadores feminina. As Brabas contaram com gol de Millene para conquistar seu quarto título e se isolar como a equipe com mais títulos na competição continental.

Com a vitória, o Corinthians supera o São José, que venceu o campeonato três vezes e se torna a equipe com mais títulos de Libertadores feminina. O Timão venceu a competição em 2017, 2019, 2021 e agora em 2023.

Com o resultado, o técnico Arthur Elias deixa o comando da equipe feminina do Corinthians com 327 partidas em sete anos. Neste período, o treinador conquistou 16 títulos, entre eles o Campeonato Brasileiro de 2023, a Supercopa deste ano e agora a Libertadores. Agora, Arthur assume o comando da Seleção Brasileira feminina.

O jogo

Os dois times entraram em campo com duas estratégias muito diferentes. O Corinthians teve a posse de bola e pressionou desde os primeiros minutos, enquanto o Palmeiras se defendeu e explorou os contra-ataques. Aos 13 minutos, Gabi Portilho foi derrubada na área a árbitra assinalou pênalti para o Timão. Na cobrança, Vic Albuquerque tentou tirar muita da goleira Amanda Souza e acabou carimbando a trave esquerda.

As Brabas não se abalaram e continuaram no campo de ataque. A postura deu resultado e o Corinthians abriu o placar aos 29 minutos. Em jogada pela direita, Gabi Portilho cruzou rasteiro, Millene recebeu na entrada da área e finalizou cruzado. Amanda chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

Atrás do placar, o Palmeiras melhorou no jogo, mas sem conseguir chegar com perigo na área adversária. Já o Timão diminuiu o ritmo, mas continuou oferecendo perigo a meta alviverde, que foi para o intervalo com o placar adverso.

Em busca da virada no segundo tempo, as Palestrinas equilibraram o jogo, tiveram mais posse de bola e ficaram em vantagem numérica depois que Tarciane recebeu o segundo cartão amarelo. Com uma jogadora a mais em campo, o Palmeiras cresceu no jogo e chegou muito perto do empate, mas parou em milagres da goleira Lelê, que garantiu a vitória alvinegra.