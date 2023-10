Contra América-MG, Corinthians busca primeiro jogo sem ser vazado com Mano Menezes

O Corinthians recebe o América-MG neste domingo, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta partida, o Timão busca não ser vazado pela primeira vez desde que Mano Menezes assumiu a equipe.

Com o treinador gaúcho, o Corinthians disputou quatro jogos e sofreu gol em todos. Ao todo, a defesa alvinegra foi vazada oito vezes neste período, o que dá uma média de dois tentos por partida.

Contabilizando os números gerais do Timão no Campeonato Brasileiro, a equipe possui a oitava pior defesa da liga, com 35 gols sofridos em 27 jogos disputados. Grêmio (37), Goiás (37), Vasco (38), Bahia (38), Santos (45), América-MG (56) e Coritiba (57) possuem dados inferiores.

Diante do Fluminense, no empate em 3 a 3, o Corinthians se comportou bem defensivamente no primeiro tempo, mas sentiu o volume ofensivo gerado pelo Tricolor Carioca na segunda etapa.

"No segundo tempo, naturalmente o Flu iria arriscar, fez uma substituição que sempre faz, baixando o André, colocou o Arias, um dos melhores jogadores do Brasileiro e nos empurraram para trás com uma posse de bola forte, com dois homens de muita largura e isso trouxe nossos extremos muitos para trás. Aí você perde a saída, que tínhamos no primeiro tempo e não conseguimos mais jogar. Mesmo assim, até poderíamos ter sustentado um pouco, no terceiro gol, rifamos a bola e ela voltou pro meio da nossa defesa. Temos coisas positivas, para comemorar, e um caminho para continuar progredindo. Um time que não consegue sustentar a bola passa a sofrer no ataque contra defesa, e temos condições de melhorar. Jogamos contra uma equipe finalista da Libertadores, que faz isso aqui contra todo mundo. Esse é o caminho que nós ainda temos que percorrer. Saio com um bom sentimento pelo que foi a primeira etapa, esse é o Corinthians que queremos por mais tempo durante os jogos", disse Mano Menezes após o jogo do Maracanã.

A boa notícia para o Timão é que o América-MG possui um dos piores ataques da competição, com 30 gols marcados, assim como o Santos. O Coelho é o lanterna do Brasileirão, com apenas 18 pontos conquistados.

O Corinthians conhece bem o América-MG, já que os times se enfrentaram em três oportunidades no ano, com uma vitória do clube paulista e dois triunfos para os mineiros. Porém, o Alvinegro eliminou o Coelho nas quartas de final da Copa do Brasil após vencer por 3 a 2 na Neo Química Arena e avançar para a semifinal via penalidades máximas.