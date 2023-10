Estêvão 'Messinho' faz 3, Palmeiras vence São Paulo e é bicampeão sub-17

O Palmeiras é bicampeão brasileiro sub-17. Neste sábado (21), em final única na Arena Barueri, o Verdão venceu o São Paulo por 3 a 0 e garantiu a taça pelo segundo ano seguido.

A joia Estêvão "Messinho" marcou os três gols e foi o grande nome da decisão. No ano passado, o Palmeiras havia ganho seu primeiro título da categoria em vitória sobre o Grêmio.

Grande promessa do Palmeiras no sub-17, o camisa 10 mandou no jogo. Estêvão abriu o placar no primeiro tempo em jogada individual e fez mais dois na etapa final. No último gol, converteu o pênalti que ele mesmo sofreu. Só deu ele.

Como foi o jogo

O duelo começou com poucas chances claras nos primeiros movimentos, mas com um Palmeiras mais presente no ataque. Aos poucos, o Verdão começou a dominar e criar as principais chances, forçando o goleiro João Paulo a fazer boas defesas.

Aos 25 minutos, o Alviverde enfim inaugurou o marcador após grande arrancada de Estêvão, que chegou até a entrada da área e finalizou forte no canto direito do goleiro. Golaço.

Em desvantagem, o São Paulo cresceu no jogo e chegou a carimbar a trave com Ryan Francisco, finalizando forte. O placar no intervalo, porém, se manteve em 1 a 0.

Na volta dos vestiários, o jogo continuou mais favorável para o Palmeiras, que finalizou mais e chegou bem próximo do segundo gol. João Paulo, no entanto, seguiu fazendo boas intervenções no gol tricolor. Na reta final, o São Paulo também assustou na busca pelo empate, em especial com William Gomes aos 25 tentando chute cruzado.

No fim, o São Paulo bobeou na saída de bola, e o Palmeiras ampliou com Estêvão mais uma vez, aos 44. Ainda deu tempo do camisa 10 sofrer um pênalti aos 46, marcar seu terceiro gol e matar o jogo.