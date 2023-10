Com James titular e Luciano no banco, São Paulo está escalado para enfrentar o Grêmio

O São Paulo está definido para o jogo contra o Grêmio, neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia James Rodríguez, que defendeu a seleção da Colômbia na última data Fifa, retorna à equipe como titular.

São quatro mudanças em relação ao time que perdeu para o Goiás. David assume o lugar de Luciano como referência no ataque com a ausência de Calleri, que operou o tornozelo e não joga mais nesta temporada. Já o suspenso Caio Paulista dá lugar a Welington, enquanto Nestor e Wellington Rato saem para as entradas de James e Michel Araújo.

Sendo assim, o Tricolor foi escalado com: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez e Michel Araújo; Lucas e David.

O Tricolor está escalado! São Paulo x Grêmio

Morumbi

18h30

Brasileirao Premiere

SPFC Play São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 21, 2023

Para a partida, o técnico Dorival Júnior ainda não conta com Igor Vinícius, Galoppo, Moreira, Marcos Paulo e Arboleda, machucados, além de Patryck, que serve a Seleção Brasileira sub-23 no Pan-Americano. Em contrapartida, o lateral Nathan fica à disposição após cumprir suspensão.

O São Paulo vai em busca de uma recuperação no Brasileiro para não se complicar na tabela. Vindo de um empate e uma derrota, o time ocupa o 11º lugar da tabela, com 35 pontos, a cinco da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Grêmio também tenta reencontrar o caminho das vitórias para garantir uma vaga direta à próxima edição da Libertadores. Há três jogos sem vencer, o Imortal está na quarta colocação, com 44 pontos ganhos.

Os comandados de Renato Gaúcho contam com o retorno importante de Villasanti, que estava com a seleção paraguaia. O zagueiro Geromel, com um desgaste físico, é desfalque, assim como o lateral Reinado, que foi expulso na derrota para o Athletico-PR e precisará cumprir suspensão.

Os machucados Cuiabano, Felipe Scheibig, Mila, Iturbe, Carballo e Nathan seguem de fora, enquanto Ronald e Gustavo Martins estão com a Seleção no Pan-Americano.

A equipe gaúcha vai a campo com: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Kannemann e Wesley Costa; Villasanti, Pepê e Josué; Cristaldo e Suárez.

ESCALAÇÃO DO IMORTAL!

12 G. Grando

18 João Pedro

15 Uvini

34 Bruno Alves

4 Kannemann

51 Wesley Costa

48 Josué

20 Villasanti

23 Pepê

19 F. Cristaldo

9 Suárez (capitão) Reservas:

31 Caíque, 2 Fabio, 36 Natã, 49 Araújo, 17 Gustavinho, 25 J.... Grêmio FBPA (@Gremio) October 21, 2023

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h30 (de Brasília), no gramado do Morumbi. O árbitro do duelo será o mineiro André Luiz Skettino Policarpo Bento, que será auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG) comanda o VAR.