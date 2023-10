Com homenagens a Bobby Charlton, Manchester United vence o Sheffield pelo Inglês

Neste sábado, o Manchester United visitou o Sheffield United, no Estádio Bramall Lane, pela nona rodada do Campeonato Inglês, e venceu pelo placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por McTominay e Dalot para os visitantes e McBurnie descontou para os donos da casa.

Com o resultado, os Red Devils venceram a segunda seguida e foram aos 15 pontos, alcançando a oitava posição na tabela, enquanto o Sheffield se manteve na lanterna com apenas um.

Na próxima rodada, o United tem o clássico de Manchester com o City, no domingo, às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford. Já o Sheffield tem uma parada dura: enfrenta o Arsenal, fora de casa, no sábado, às 11 horas (de Brasília).

Antes da bola rolar, os times prestaram algumas homenagens a Sir Bobby Charlton, um dos maiores nomes do futebol inglês e mundial e grande dolo do Manchester United. Ele foi campeão do mundo em 1966 com a seleção inglesa e faleceu neste sábado, aos 86 anos.

O jogo

O começo do jogo foi marcado por uma pressão do Sheffield United, que conseguiu a primeira finalização com perigo logo aos dois minutos com McBurnie, mas Onana conseguiu encaixar. Mas o placar foi aberto pelo Manchester United aos 27: McTominay recebeu passe de Bruno Fernandes e, dentro da área, finalizou para o fundo da rede, com desvio mortal do zagueiro.

No entanto, a vantagem dos Red Devils no placar durou apenas alguns minutos. McTominay foi de herói a vilão pois cometeu um pênalti após tocar com o braço na bola dentro da área. McBurnie, com categoria, bateu no ângulo e recolocou sua equipe na temporada. Esse foi o primeiro gol do escocês na temporada. Pouco antes do intervalo, Bruno Fernandes cobrou falta na trave e quase desempatou a partida.

Veja também:



Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Sem alterações, as equipes voltaram para o segundo tempo com o Sheffield United indo para cima e conseguindo levar perigo com poucos minutos com Norwood, que bateu de fora da área e obrigou Onana a fazer enorme defesa. Aos 12, Rashford ficou perto de marcar seu gol com uma finalização cruzada que não entrou por detalhe. A boa jogada foi construída por Antony.

Aos 21, foi a vez do volante Amrabat mandar uma bomba de fora da área na trave, a segunda para o time de Manchester. Porém, enfim a bola entrou. O lateral Diogo Dalot colocou a bola no ângulo da entrada da área com muita precisão. Foderingham até encostou na bola, mas não conseguiu evitar o gol da vitória do time de Erik Ten Hag nos minutos finais da partida.