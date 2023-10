CR7 faz golaço, Talisca marca e Al Nassr vence no Campeonato Saudita; veja

O Al-Nassr venceu o Damac pela décima rodada do Campeonato Saudita, por 2 a 1, no Al Awal Park, hoje (21). Cristiano Ronaldo e Talisca, ambos de falta, marcaram os gols da vitória da equipe da casa, enquanto N'Koudou anotou para os visitantes.

Com o resultado, o time comandado por Luís Castro fica na terceira colocação, com 22 pontos. O adversário, por sua vez, é o décimo colocado, com dez pontos.

Antes do início do jogo, a torcida do Al-Nassr fez uma linda festa com mosaico em homenagem a Cristiano Ronaldo.

O Damac deu trabalho no primeiro tempo, obrigando o goleiro Raghed aparecer em algumas oportunidades para salvar. Foi nos acréscimos que os visitantes abriram o placar. Aos 46, N'Koudou recebeu lançamento no meio da defesa, avançou e finalizou de fora da área para fazer 1 a 0.

A resposta do Al-Nassr veio no início do segundo tempo. Aos sete minutos, Talisca cobrou falta direto e mandou no canto de Zeghba. Minutos depois, o brasileiro ainda carimbou o travessão do Damac.

Três minutos depois, Cristiano Ronaldo virou. Novamente de falta, o português mandou por cima da barreira e fez um golaço, dando números finais ao jogo.

Na próxima rodada, o Al Nassr entra em campo para enfrentar o Al-Fayha, no Al Majmah Sports City, no sábado, dia 28 de outubro. Já o Damac enfrenta o Al-Okhdood, na quinta-feira, no Estádio, Prince Sultan bin Abdulaziz.