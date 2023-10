Com duas assistências de James, São Paulo bate o Grêmio e se afasta do Z4 do Brasileiro

O São Paulo bateu o Grêmio na noite deste sábado, por 3 a 0, no Morumbi, e respirou aliviado na tabela do Campeonato Brasileiro. Com gols de Michel Araújo, Pablo Maia e Luciano, além de duas assistências de James Rodríguez, a equipe de Dorival Júnior voltou a vencer e se afastou da zona de rebaixamento da competição.

O Tricolor, agora, soma 38 pontos conquistados no torneio, subindo para a décima posição. A distância para a degola é de oito pontos, mas pode cair para cinco a depender dos demais resultados desta rodada.

Do outro lado, o Imortal se mantém no quarto lugar apesar do resultado, com 44 pontos. O time de Renato Gaúcho, porém, pode deixar o G6 se Palmeiras e Athletico-PR vencerem Coritiba e Botafogo, respectivamente.

Mais distante do Z4, o São Paulo enfrenta nada mais nada menos do que o Palmeiras em seu próximo compromisso. O Choque-Rei acontece na quarta-feira, a partir das 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Brasileirão.

O Grêmio entra em campo no mesmo dia, um pouco mais tarde, às 21h30, em confronto direto com o Flamengo. O jogo será no estádio da equipe gaúcha, em Porto Alegre.

O jogo

O São Paulo colocou Gabriel Grando para trabalhar com menos de um minuto no relógio. No meio de campo, James deixou para Rafinha, que inverteu para David no lado esquerdo. O atacante cortou para o meio e emendou uma pancada com a perna direita, mas o goleiro espalmou para escanteio.

A equipe de Dorival Júnior tentava se impor no início da partida, mas o Grêmio, até então, conseguia amenizar a pressão. Aos 19 minutos, James tentou passar para David e viu a bola desviar em Kannemann dentro da área. O time pediu pênalti, mas o árbitro sinalizou apenas o escanteio. Na cobrança, o colombiano cruzou na cabeça de Michel Araújo, que estava completamente desmarcado e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar.

Aos 23, Welington recebeu de James pelo lado esquerdo, puxou contra-ataque e fez um belo lançamento para David. De frente para o gol, o atacante tentou encobrir o goleiro, mas mandou por cima do travessão.

O restante da etapa inicial teve poucas emoções. O Grêmio melhorou após uma substituição de Renato Gaúcho, mas não criou uma única chance de perigo. O São Paulo, portanto, dominou as ações e administrou o resultado parcial.

Segundo tempo

Já em vantagem, o São Paulo quase ampliou o marcador aos 11 minutos do segundo tempo, em chute de Welington que passou à direita das traves defendidas por Gabriel Grando. A primeira escapada do Grêmio ocorreu aos 14, quando Suárez tabelou com Nathan Fernades e tentou deixar o companheiro na cara do gol, mas Beraldo se jogou e impediu o ataque.

Com brilho de James Rodríguez, o Tricolor fez o segundo aos 23 minutos. O colombiano recebeu de Alisson em um contra-ataque de manual e enfiou para Pablo Maia, dentro da área. O volante ainda cortou a marcação e tocou na saída de Grando: 2 a 0.

O São Paulo chegou novamente três minutos depois. De calcanhar, Michel Araújo tocou para Nestor, que conduziu até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Luciano, em boas condições, mas o camisa 10 furou. Aos 27, após uma cobrança de escanteio, foi a vez de Alisson arriscar de fora da área, sem sucesso.

Aos 31 minutos, em uma jogada ensaiada, Pablo Maia jogou na área de cavadinha para Luciano, que acabou chutando para fora. Menos de dois minutos depois, Nestor carregou até a meia-lua e buscou o ângulo, mas Grando voou e fez grande defesa. Pressão do São Paulo!

Já aos 44, Michel Araújo recebeu cruzamento de Rato e bateu no cantinho, mas Gabriel Grando espalmou. Nos acréscimos, Luciano aproveitou o recuo errado da defesa gremista e marcou o terceiro, fechando a conta no Morumbi.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO 3 X 0 GRÊMIO

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)



Data: 21 de outubro de 2023, sábado



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)



Cartões amarelos: Kannemann, Josué e Suárez (Grêmio); Pablo Maia (São Paulo).



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 47.132 torcedores



Renda: R$ 2.822.443,00

GOLS: Michel Araújo (São Paulo), aos 20? do 1ºT; Pablo Maia (São Paulo), aos 23? do 2ºT; Luciano (São Paulo), aos 51? do 2ºT.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Welington (Nathan); Pablo Maia, Alisson (Wellington Rato), James Rodríguez (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo; Lucas (Erison) e David (Luciano).



Técnico: Dorival Júnior

GRÊMIO: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (Everton Galdino); João Pedro, Villasanti, Pepê, Josué (Araújo) e Wesley Costa; Cristaldo (Nathan Fernandes (Lucas Besozzi)) e Suárez.



Técnico: Renato Gaúcho