Com dois de Salah, Liverpool supera Everton no clássico pela Premier League

A Premier League está de volta após a pausa para a data Fifa. Neste sábado, o Liverpool retornou com o pé direito e venceu o Everton, por 2 a 0, em jogo válido pela nona rodada do torneio. Salah marcou os dois gols do confronto. O "Merseyside Derby" aconteceu em Anfield, casa dos Reds.

Com o resultado, o Liverpool segue com 100% de aproveitamento jogando em seu estádio. O time chega aos 20 pontos e assume, provisoriamente, a liderança da Premier League, igualando a pontuação de Tottenham e Arsenal. A equipe, porém, ainda pode ser ultrapassada neste sábado pelos próprios Gunners e pelo Manchester City. O Everton, por sua vez, se mantém próximo a zona de rebaixamento do Inglês, com sete pontos.

O próximo compromisso do Liverpool será válido pela fase de grupos da Liga Europa. Os Reds seguem jogando em casa e recebem o Toulose na próxima quinta-feira. A bola rola às 16 horas (de Brasília), em Anfield, pelo Grupo E - liderado pelo time de Klopp.

O Everton, por sua vez, não disputa nenhuma competição europeia nessa temporada e volta a campo pela décima rodada da Premier League apenas no próximo domingo (29). Os Toffees visitam o West Ham, às 10 horas, no Estádio Olímpico de Londres.

O jogo entre as equipes

Nos primeiros 30 minutos, só deu Liverpool. A equipe comandada por Jurgen Klopp dominava as ações do jogo e buscava atacar o Everton de todas maneiras. No entanto, os jogadores chegavam perto da grande área do rival, mas não levaram muito perigo ao gol defendido por Pickford.

Aos 36 minutos, a partida ficou ainda mais complicada para os Toffees. O lateral esquerdo Ashley Young fez dura falta em Luis Díaz e levou o segundo cartão amarelo, sendo expulso do embate. Com 39 minutos, após cobrança de escanteio ensaiada, Alexander Arnold finalizou de voleio de fora da área, mas a bola foi por cima do gol.

No segundo tempo, com um jogador a mais, os Reds começaram a pressionar para abrir o marcador. Com seis minutos, Salah teve boa chance dentro da grande área, mas o zagueiro do Everton chegou no último segundo e se jogou na frente da bola para desviá-la.

Apesar da pressão, o Liverpool tinha muita dificuldade em criar jogadas que levassem a uma finalização no gol adversário. A equipe esbarrou nas péssimas tomadas de decisão dos atacantes e também na partida abaixo de Salah - o egípcio não conseguia se encontrar no jogo e, consequentemente, não deu sequência a nenhuma jogada de perigo.

Aos 25 minutos da segunda etapa, Luis Díaz caiu dentro da área. O VAR analisou o lance por conta de um possível pênalti, mas mandou o jogo seguir após a checagem. Dois minutos depois, o camisa 7 do time mandante conseguiu boa jogada pela esquerda dentro da área e cruzou. A bola bateu no braço de Keane e a arbitragem de vídeo chamou o juiz de campo, que marcou a penalidade.

Salah foi para a cobrança. Mesmo fazendo uma partida abaixo, o camisa 10 cobrou o pênalti com maestria, batendo forte no canto esquerdo de Pickford. O inglês ficou no meio do gol e o atacante marcou o primeiro da vitória do Liverpool.

Já no apagar das luzes, com 52 minutos, o Everton tentou pressionar pelo empate e levou todo seu time ao ataque. Os Reds, porém, roubaram a bola. Darwin Nuñez recebeu e partiu sozinho com a bola. O uruguaio tocou para Salah, sozinho dentro da área, e o camisa 10 apenas precisou completar para o gol. Placar final: 2 a 0.