Técnico brinca em bola ao alto entre Curry e novato sensação de 2,24m; veja

Uma cena divertida chamou atenção no jogo entre San Antonio Spurs e Golden State Warriors, ontem (20), no ginásio Chase Center, em São Francisco (EUA), pela pré-temporada da NBA.

O que aconteceu

Stephen Curry, do Golden State Warriors e Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, disputaram a primeira bola ao alto do jogo. Os jogadores têm 32cm de diferença.

O francês de 2,24m não teve dificuldades em superar Curry, que tem 1,92m e conseguiu a posse de bola para o time do Texas sem dificuldade.

O técnico de Golden State, Steve Kerr, explicou ao final da partida que tudo não passou de uma brincadeira.

Steve (Kerr) tem um grande senso de humor. Foi divertido Gregg Popovich, técnico do San Antonio Spurs

Victor Wembanyama vs. Stephen Curry jump ball



Watch Spurs/Warriors LIVE on NBA TV ??https://t.co/WfH3FJ6tZs pic.twitter.com/ludq7iJFra -- NBA (@NBA) October 21, 2023

O San Antonnio Spurs venceu o Golden State Warriors por 122 a 117.