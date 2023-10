Brusque x Amazonas: onde assistir e informações da grande final da Série C

Neste domingo, Brusque e Amazonas decidem quem será o grande campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo de volta acontecerá às 17 horas (de Brasília), no Estádio Augusto Bauer. Na ida, em Manaus, os dois clubes ficaram no empate em 0 a 0.

Este duelo terá transmissão exclusiva do Nosso Futebol+.

Para este confronto, o Brusque terá o desfalque certo do meio-campista Luiz Henrique, que foi expulso aos 42 minutos da segunda etapa no jogo da ida. Por outro lado, o Amazonas não contará com o lateral esquerdo Renan Castro, que também está suspenso. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no confronto de ida.

Para conquistar a taça, o Brusque espera contar com os bons números que tem dentro de casa na competição. No Augusto Bauer, o Quadricolor tem sete vitórias, quatro empates e duas derrotas em 13 duelos, com aproveitamento de 64%. Além disso, o clube catarinense, que teve a melhor campanha geral da Série C nas duas primeiras fases, vive uma sequência de oito jogos de invencibilidade como mandante.

Já por outro lado, o Amazonas tenta fechar com chave de ouro um período de muito sucesso para o jovem clube fundado em 2019. Após conseguir os acessos às Séries C e B em 2022 e 2023, o time agora busca o primeiro título nacional de sua história. Nesta temporada, a Onça-Pintada conquistou também o Campeonato Amazonense.

Com o 0 a 0 em Manaus na ida, no último final de semana, um novo empate entre as equipes na volta leva a decisão para os pênaltis.